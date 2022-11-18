入境核酸4變2 旅界爭團客1驗 醫衛局：逾八成輸入首3天發現 「優化」非放寬

周一開始 快測維持7天

特首李家超日前稱不再討論「0+幾多」，但會不斷改善「0+3」方案。李夏茵昨在疫情記者會公布，下周一起海外或台灣抵港旅客，以抵港當日為第0天計算，只須於抵埗日在機場及第二日於社區檢測核酸，其間每天快測至第七天的要求維持不變。

翻查紀錄，9月26日實施「0+3」後，單日輸入個案數由約200宗水平升至昨日533宗。李解釋，輸入個案數字雖有上升，但陽性比例漸趨穩定，其中入境陽性率連續4周維持約4%；又稱逾八成輸入個案在抵港第二日或以前已呈陽性，經第四或六天核酸發現的輸入個案，僅佔整體旅客0.4%及0.1%。她補充，由於抵港者離開機場後已可在社區活動，而本地感染風險較高，局方平衡醫學監察需要及減低對抵港者影響後，調整相關安排。

增8052宗兩月高 過去一周升26%

疫情方面，本港昨新增8052宗新冠個案，為自9月17日的高峰。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，過去一周陽性個案較再上一周有明顯升幅，達26.5%，其中本地感染個案升近28.6%；輸入個案則升5.7%。

被問到本港有無空間進一步放寬至「0+0」，李夏茵稱，須視乎整體疫情發展調整不同措施，現時疫情「反反覆覆」，港府須「謹慎走每一步」，希望在防疫及民生間找到平衡點，盼令疫情「軟着陸」。

姚柏良料「團進團出」後檢視再放寬黃碼

立法會旅遊界議員姚柏良稱，現時遊客一周要檢測4次核酸是費時失事，認為減少能便利遊客，亦相信當局會在推出旅遊業「團進團出」一段時間後，檢視能否進一步放寬「黃碼」者進入食肆等除口罩處所。旅議會主席徐王美倫則認為新安排對吸引遊客成效有限，「點都比唔放寬吸引嘅」，相信本港旅遊業仍需時復蘇。

至於當局正研究減少「團進團出」旅客檢測次數，姚柏良透露業界正爭取只在抵港當日做一次核酸，其後每天快速測試，冀當局接納方案。

金冬雁倡下步只做機場核酸

港大醫學院生物化學系教授金冬雁認為，連續做3次快速測試，準確度與連續做3次核酸相若，相信遊客每天快測已很穩妥，現已有條件取消所有抵港核酸檢測。惟他估計，政府或憂慮無法監察旅客有否做快測，建議下一步可先減至只做機場核酸，其後全改為快測。

另外，李夏茵公布，港府已採購復必泰二價新冠疫苗，最快本月底到港，目標12月內可開始供有意打第四劑市民接種，但暫無計劃強制打第四針。

明報記者

（新冠疫情）

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