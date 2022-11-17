設調查委會 兩成員曾查3年前東鐵出軌

距月台數十米 7米長護欄組件鬆脫 循維修安排、損耗、環境、設計調查

港鐵昨在初步報告交代多項跟進措施，包括在6個月內全面檢視軌道旁的結構裝置及相關設施、為車務控制中心及車長加強培訓等。

其中港鐵已組成調查委員會調查事故，成員包括香港理工大學前副校長何兆鎏、澳洲蒙納士大學鐵路技術研究所所長Ravi Ravitharan及鐵路學者John Matthew Cookson。政府昨晚出稿，稱相關政府部門亦會參與其中。

港鐵2019年9月17日東鐵線紅磡站附近曾發生列車出軌事故，翻查資料，何兆鎏與Ravi Ravitharan亦為該次事故調查委員會的成員。John Matthew Cookson個人簡歷顯示，其研究專長為鐵路物料，研究範疇包括鋼軌焊接、鋼輪性能等。

張欣宇：涉事護欄料開站已設 或無維修指引

張年生向本報表示，據港鐵昨日對金屬護欄的最新描述，相信護欄背後應為一個「隧道壁室（tunnel niche）」，「就如一間房，放置設備包括通風系統等」，作用為防止工作人員在壁室內工作時誤闖路軌，「如馬路旁的欄杆」。就港鐵提出以科技等方法加強軌道設置的實時監測及事前警報，張認為可透過加裝閉路電視或感應裝置，達到相關效果。

曾任港鐵車站經理的立法會議員張欣宇亦向本報稱，相信相關金屬護欄是開站時已建成的「永久構建物」，未必有維修指引。他稱，據其了解港鐵維修部門有人手流失問題，認為討論報告可探討今次意外與維修部門人手不足是否有關。