設調查委會 兩成員曾查3年前東鐵出軌

【明報專訊】港鐵荃灣線往中環方向列車周日油麻地站出軌意外，港鐵昨向政府提交初步報告，內容包括初步成因（見表）。港鐵車務總監李家潤繼日前提到事故起因與隧道旁一個金屬護欄有關後，昨於記者會再交代詳情，稱護欄距離油麻地2號月台約數十米，長7米、高2.4米，並與列車的右邊碰撞。李又表示，會循維修安排、使用及損耗、環境因素、設計原意等調查金屬護欄移位成因。香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生建議，港鐵可以加裝閉路電視或感應裝置，監測軌旁構建物狀况。另外，港鐵已組成調查委員會，成員包括曾調查2019年東鐵線列車出軌的本地及外地學者。
距月台數十米 7米長護欄組件鬆脫 循維修安排、損耗、環境、設計調查
港鐵昨在初步報告交代多項跟進措施，包括在6個月內全面檢視軌道旁的結構裝置及相關設施、為車務控制中心及車長加強培訓等。
其中港鐵已組成調查委員會調查事故，成員包括香港理工大學前副校長何兆鎏、澳洲蒙納士大學鐵路技術研究所所長Ravi Ravitharan及鐵路學者John Matthew Cookson。政府昨晚出稿，稱相關政府部門亦會參與其中。
港鐵2019年9月17日東鐵線紅磡站附近曾發生列車出軌事故，翻查資料，何兆鎏與Ravi Ravitharan亦為該次事故調查委員會的成員。John Matthew Cookson個人簡歷顯示，其研究專長為鐵路物料，研究範疇包括鋼軌焊接、鋼輪性能等。
張欣宇：涉事護欄料開站已設 或無維修指引
張年生向本報表示，據港鐵昨日對金屬護欄的最新描述，相信護欄背後應為一個「隧道壁室（tunnel niche）」，「就如一間房，放置設備包括通風系統等」，作用為防止工作人員在壁室內工作時誤闖路軌，「如馬路旁的欄杆」。就港鐵提出以科技等方法加強軌道設置的實時監測及事前警報，張認為可透過加裝閉路電視或感應裝置，達到相關效果。
曾任港鐵車站經理的立法會議員張欣宇亦向本報稱，相信相關金屬護欄是開站時已建成的「永久構建物」，未必有維修指引。他稱，據其了解港鐵維修部門有人手流失問題，認為討論報告可探討今次意外與維修部門人手不足是否有關。