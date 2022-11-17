百人沿軌疏散港鐵懵然 列車照開 港鐵：車頭受損未接車尾打開警報 乘客：列車身旁駛過

政府昨晚發稿回應港鐵的初步報告，稱正審視報告內容，運輸及物流局已要求港鐵即時檢視處理突發事故安排，保障乘客安全。機電工程署稱，會繼續跟進事故調查，以查明事故成因，署方會委聘獨立專家為改善措施、設備狀况評估和維護計劃提供意見，確保維修保養措施得宜及鐵路運作安全。

車務總監：車長廣播欠清晰 乘客以為車尾離開

事故中，約150名乘客循車尾緊急出口斜道落路軌撤離，引起安全疑慮。李家潤昨在記者會表示，乘客使用車尾緊急出口後，有一段「時間差距」，車務控制中心無收到指示有乘客進入路軌，因此觀塘線曾有列車在旺角站開出往黃埔方向行駛，「相信其間有部分乘客會見到這些列車」。

站員數分鐘後匯報控制中心 指示停駛

李家潤表示，站員數分鐘後察覺情况，匯報控制中心，隨即啟用應變安排，「指示觀塘線有關路段向黃埔方向的列車，在月台暫停服務」。李解釋，出現相關的「時間差距」，是由於列車與金屬護欄碰撞後車頭駕駛室設備受損，車長不知車尾門遭人打開。他說，車務控制中心當時評估，原意安排乘客由職員協助從車廂經油麻地站月台疏散，不過車長當日廣播「未有充分清晰表達到乘客離開車廂的安排」，令部分乘客在車尾緊急出口斜道離開。

被問及車長當時廣播的具體內容，李未正面回應，僅表示從乘客表現可見，「乘客應該當時收到的信息，可能是認為需要去到車尾進行離開車廂的安排」。李亦無交代市民在隧道疏散時有多少列列車駛過，以及有否人員需停職、是否涉人為錯誤。

乘客：沒聽到廣播指示由油麻地站疏散

肇事列車乘客郭先生在港鐵交代初步報告後再接受港台訪問，稱當時聽到廣播，「一開始就指示乘客由車尾離開」，車長廣播約5至8分鐘後再無其他指示，質疑事件中車長與控制室明顯沒溝通，「不合理和不能接受」。郭稱，沒聽到任何廣播指示乘客由油麻地站疏散。郭憶述，於路軌步行期間，沒有任何港鐵職員協助，其間一度有另一列列車在身邊經過，冀港鐵交代職員有否接受足夠訓練應變。

田北辰稱，事發時乘客在路軌遇見行駛中列車的事件極嚴重，今次無傷亡是「好彩」，要求港鐵交代港鐵控制室應急守則，當有列車意外，車廂仍留在管道內時，控制室是否應要按停所有行駛中列車。「如果車長暈怎麼辦？控制室根本不知有無乘客在路軌」，他建議，今後若有同類事故，要按停附近路徑駛經的所有列車。他稱今次逃生乘客途經岔口，而這種岔口數量不多，要求港鐵在這些位置安裝閉路電視監察。

田北辰：無傷亡是好彩 張欣宇：不應全怪車長

張欣宇回應本報查詢時稱，初步相信事件不涉人為問題，「不應全怪車長」，稱今次事件反映「列車緊急車門警報系統」設計有漏洞，建議港鐵日後可在緊急車門外加裝感應器，作為後備系統，透過5G實時將警報另傳至控制中心。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676