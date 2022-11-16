10年至少13刑案 律政司聘英御狀

證券期貨例案 高院曾拒御狀

早於2012年批准David Perry檢控陳振聰時，張舉能說法庭要平衡壯大本地大律師、港人獲取法律代表，以及本地法庭發展出獲國際認可及聲譽的法學理論。他當時說，本地律師若可與普通法地區高水平的律師跨界交流（cross-fertilisation），有助本地大律師界壯大及保持獨立。

事實上，本港法院亦曾拒絕Perry來港出庭，例如2016年，時任高院法官麥偉德拒絕Perry在一宗涉違反《證券及期貨條例》的案件擔任檢控官，法官認為相關法律議題已清晰，認為Perry的參與對相關法律議題不會有重大影響。

律師會會長陳澤銘昨在傳媒茶敘說，普通法是一國兩制最大特性，令香港與其他地方無形聯繫，認為香港一日行普通法，一日都要與普通法地區保持溝通及交流。陳說，律師會立場是歡迎海外事務律師來港執業，至於海外御狀制度是否應繼續下去，陳澤銘說香港制度是過去遺留下來的特別制度，例如香港律師不能到英國法院出庭，強調沒有制度是完美。

律政司：視乎案件情况處理

對於日後會否繼續委任海外御用大律師代表政府，律政司重申，視乎個別案件性質和情况，會考慮是否適合就某些案件甄選外間大律師或律師處理。