黎智英准聘英御狀 律政司申上訴至終院

大律師公會主席、資深大律師杜淦堃向本報確認，律政司已申請上訴至終院，而公會今日將向法庭提交陳辭。他說公會正商討此事，現階段不便評論。

根據終審法院網頁，申請人須在裁決起28日內向上訴庭申請許可證明書，以上訴至終審法院。若上訴庭認為相關案件涉及「重大廣泛」的重要性，或屬於「關乎公眾」的法律議題，應交由終院裁決，便可行使酌情權批准上訴。

黎智英早前提出「專案認許」申請，聘用英國御用大律師Tim Owen來港為他抗辯。律政司及大律師公會均反對，並在高院原訟庭及上訴庭先後敗訴。高院首席法官潘兆初考慮審訊牽涉艱澀的法律議題，批准認許Tim Owen來港出庭。上訴庭上周三（9日）在判辭進一步解釋，有卓越的法學家（eminent jurists）參與審訊，將為國安法的發展帶來貢獻。

（港區國安法）