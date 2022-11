【明報專訊】欖球賽播國歌出錯事件演變成「網絡戰」。維基百科(Wikipedia)中的「National anthem of Hong Kong」欄目被人不斷修改,主要涉及兩個版本,分別為「National anthem of Hong Kong may refer to Glory to Hong Kong《願榮光歸香港》」及「National anthem of Hong Kong is March of the Volunteers 《義勇軍進行曲》」。至本報昨晚截稿前,有關頁面已被修改至少約50次,頻繁程度甚至一度每分鐘均有人編輯頁面,《榮光》與《義勇軍進行曲》爭持。昨晚約11時08分,相關頁面更因「Persistent disruptive editing (持續擾亂性編輯)」而被限制修改,改為 「Changed protection settings」,僅限部分用家修改頁面。