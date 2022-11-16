葉劉：兩地刑事司法互助 港警應要求韓助查

葉劉淑儀昨在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，播錯歌事件非常嚴重，認為並非無心之失，有關反修例歌曲《願榮光歸香港》可能觸犯國安法下煽動分裂國家罪，關注有否人在港串謀在比賽場合侮辱國歌，或串通韓國人員分裂國家。她說，國歌法無域外管轄權，但認為警方應調查是否有人在港將《願榮光歸香港》傳送給主辦單位。

被問當日運動員現場反應有無問題、需否問責或解散球隊，葉太表示留意到當時有球員露出錯愕表情，很難要求問責或處分球員，也不期望運動員會即場跑往主辦單位告知播錯歌，認為此屬領隊應做的事。

港協義務秘書長：

港隊須派代表賽前聽錄音

港協暨奧委會義務秘書長王敏超昨在港台節目《千禧年代》表示，每次港隊參與國際賽事，均須派代表在開賽前聽國歌錄音及檢查區旗，並簽名確認。他認為須深入調查事件，將與文體旅局長楊潤雄會面商討跟進。他認為事件涉及國家尊嚴，主辦機構純粹道歉並不足夠，又認為當地職員自行網上下載歌曲的說法不成立，質疑為何偏偏下載《願榮光歸香港》。