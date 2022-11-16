亞洲欖總認國歌音檔無交韓方 「播錯歌實習生無惡意」 港欖總：再發生即退賽

特首李家超昨重申不能接受播放與2019年「黑暴」和「港獨」肆虐有緊密關係的歌曲，已強烈反對和抗議。他沒正面回應警方會否往韓國調查，稱警方有充分經驗處理，會按調查進展採取適當行動。

次站始出錯 文體旅局稱調查範圍

文體旅局回覆，香港欖總10月下旬向亞洲欖總確認亞洲欖總沿用的中國國歌連結，作為港隊出席亞洲七人欖球系列賽各巡迴站比賽使用，在第一站泰國比賽，港隊晉身決賽播國歌時並無出錯，但第二站、即韓國站卻出錯，「這點正是對事件作出調查的範圍之一」。

《韓國時報》引述韓國欖總一名公關指出，韓國欖總曾要求參賽各方提交國歌錄音，但沒有收到港隊提交檔案，故職員上網尋找「香港國歌」並下載置頂結果歌曲，存入名為「香港」的資料夾；韓國欖總其後獲亞洲欖總通知他們需播放香港隊的國歌，惟職員未刪除錯誤保存的歌曲，並交給廣播團隊。

香港欖總發聲明，10月23日亞洲欖總賽事經理直接向香港教練團隊確認，若港隊晉級決賽，將播放《義勇軍進行曲》，並有信息交流證明。香港欖總表示國歌於10月底泰國系列賽播放，預期港隊若打進每站盃賽決賽，將播放同一首國歌，又稱香港欖總或亞洲欖總從未被告知韓國欖總打算播放由互聯網自行搜尋的國歌或未經授權的國歌版本。

稱曾指示韓欖總播正確國歌

亞洲欖總：韓方應有檔案

亞洲欖總臨時行政總裁Benjamin van Rooyen昨日表示，上月確認港隊提交正確中國國歌，曼谷賽事亦播放正確國歌。他補充，亞洲欖總沒給韓國欖總國歌檔案，據他們理解，7月比賽曾播放正確國歌，韓國欖總應有檔案。他說亞洲欖總曾口頭指示韓國欖總須確保決賽播放正確國歌。周日的賽事，大會播放香港反修例運動有關歌曲《願榮光歸香港》，當作中國國歌。

van Rooyen稱，上網找歌者為實習生，對世界政治毫無認識，沒不可告人的動機，單純是人為錯誤，對方只是盡力找歌曲，無惡意（no malicious intent）。他說亞洲欖總日後會與當地主辦單位簽協議，確保只能使用亞洲欖總提供的國歌MP3檔案。被問親北京陣營要求國安處介入調查是否合理或過度反應，他說不回應，強調他們遠離政治（we stay out of politics），又說香港警方暫未接觸亞洲欖總。

工聯會立法會議員陸頌雄認為事件成因有待韓國、港府和警方調查，應調查涉事者背景、政治立場及是否與港人關係密切。他認為亞洲欖總一定有責任，應確保韓國欖總播放正確國歌，另質疑韓國欖總有否程序確保國歌正確。

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