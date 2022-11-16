自閉男Tg煽動囚1年 求情稱單純 官：為何網上變嗜血？

稱殺懲教或自殺 「革命需孤狼變群狼」

被告陳泰森（現年23歲）早前承認一項「煽惑他人參與非法集結」罪及3項「作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪。案情指，他在帖文中形容政府為「匪類」，並貼出有「香港獨立」及「光時」口號的圖片，曾稱「除咗殺懲教人員之外，我就只有自殺一條道路」。

辯方曾求情指，被告是獨自行事，沒有政治背景。陳官認為「以偏概全」，指被告發帖希望全民響應，肯定是認為「人多好辦事」，陳官又引述被告「大言不慚」地在帖文稱「革命需全民體現，孤狼變群狼」，認為他非為賺取政治本錢犯案正是帖文的「可怖之處」，有可能「產生孤狼」，而孤狼可以自殘自殺、殺人放火，強調嚴刑重典不單是阻嚇，還要當頭棒喝提醒公眾，網絡「不是無法無天，任人大放厥詞的地方」。

辯方指帖文沒實際功效

官：潛移默化 或是刺警案私了案原委

陳官不接納辯方指帖文僅曇花一現、沒有實際功效，反指網絡上可一直傳閱帖文，「令人潛移默化，作出更激進的行為」，可能是七一銅鑼灣刺警案、私了陳子遷案的原委，雖然平安夜最終沒有被告號召的非法集結，但不成事可以有許多原因。

判辭中引述被告親撰求情信，自言在還押期間深刻反省，承諾不會再對政府懷有惡意；又提及其繼父患癌，希望及早刑滿，助母親照顧繼父；被告就讀高級文憑時的指導教師則讚賞被告單純、勤奮。陳官反問，為何如此單純的青年，在網絡平台上卻變成嗜血的暴力推手，並批評網民「鬥兇狠、自吹自擂，造成惡性循環」。

陳官認為，被告就4罪的認罪扣減，應共判囚14個月，並體諒其身世及自閉症的精神狀態，減刑兩個月，總刑期為12個月。

【案件編號：DCCC 354/22】

（港區國安法）