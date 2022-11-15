指主辦方賽前會確認國歌 霍啓剛促韓國亞欖總調查

教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德指出，在大型國際賽事中，參賽隊伍很早就會將國歌交給主辦單位，賽事舉行前理論上會綵排，其間每個國家或地區的代表都需確保國歌沒有出錯。他指以往的國際賽事，極其量只試過播錯其他國家的國歌，但不會將具政治含義、不是國歌的歌曲當成國歌播放，認為是次情况特殊，未必是簡單的人為疏忽。

雷雄德：以往極其量播錯他國國歌

運動員未即時反應可理解

至於運動員在播錯國歌期間被指沒反應，雷雄德認為大部分運動員賽前須集中精神，準備作賽，即使在播放國歌期間亦正在調整心情，「因下一分鐘便要比賽」，指運動員即使知道播錯國歌，亦會期望於比賽完結才處理，他認為運動員的反應可以理解。據消息人士透露，港協過往未有就運動員或代表團成員在面對錯播國歌等情况的相關指引，但有規定必須遵守《國歌條例》。

國際賽偶有錯播國歌 球員清唱

翻查資料，國際體育賽偶有播錯國歌事情發生。今年1月舉行的非洲國家盃足球賽事，大會在毛里塔尼亞隊作賽前兩度播錯該國國歌，球員被要求清唱國歌才開賽；2017年的奧地利冬季兩項世錦賽，大會播錯俄羅斯舊版國歌，俄羅斯運動員其後大聲清唱國歌，大會後來播回正確國歌並就事件道歉。