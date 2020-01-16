中英韓文網上搜「香港國歌」 《榮光》居前 Google為例 IT界：欲不顯示《榮光》理論上需下架

【明報專訊】亞洲橄欖球總會稱，播錯國歌事件是由於當地主辦機構一名初級人員的「簡單人為錯誤」，在網上下載《願榮光歸香港》並播放。本報記者昨於Google、Yahoo！等多個主要搜尋器，以及YouTube以中文、英文及韓文檢索「香港」、「中國」、「國歌」等不同關鍵詞組合，並以韓文在韓國兩大通用搜尋器NAVER與Daum檢索，發現《願榮光歸香港》出現在部分搜尋結果的前置位置。科技創新界立法會議員邱達根認為，各平台有義務提供正確資訊，解釋香港是中國一部分，以及將國家所承認的國歌置頂。
邱達根：解釋港屬中國一部分
平台有責提供正確資訊
本報在Google以不同字眼檢索，發現若以中英文輸入「香港國歌」、「Hong Kong Anthem」，《願榮光》一曲均會置頂；若以「中國香港國歌」搜尋，Google則只顯示焦點新聞；輸入英文「Hong Kong China National Anthem（中國香港國歌）」才搜尋到《義勇軍進行曲》。記者在Yahoo！輸入相同字眼，置頂的均是昨日新聞。
以「Hong Kong China National Anthem」
方搜尋到《義勇軍進行曲》
記者另先後用韓文「香港國歌」、「香港國歌音樂」等字眼，嘗試在YouTube、Google、NAVER與Daum檢索。在NAVER用「香港國歌」搜尋影片，《願榮光》位列第一；在YouTube，《願榮光》一般位列第二、第三；而使用Daum或Google的影片搜索功能時用「香港國歌」、「香港國歌音樂」字眼，會出現有香港觀眾在國歌奏播時背向球場的內容、或關於國安法的報道（因韓文的「國歌」與「國家」是同一寫法），甚至沒有結果顯示。
香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華舉Google為例，指Google的搜尋結果是根據維基百科或新聞網站排序內容，而在維基百科上所述，因《願榮光》被部分人指為「香港國歌」，搜尋工具基於關鍵字的數據量排序，音樂串流平台亦有《願榮光》，兩字眼便會聯繫一起。他認為若要在搜尋「香港國歌」時無法得出《願榮光》的結果，理論上需將《願榮光》內容從Google下架。
邱達根則認為，各平台均有義務將國家所承認的國歌置頂，提供正確資訊，形容這是對國家的尊重，亦相信各平台技術上可以做到。