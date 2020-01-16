中英韓文網上搜「香港國歌」 《榮光》居前 Google為例 IT界：欲不顯示《榮光》理論上需下架

邱達根：解釋港屬中國一部分

平台有責提供正確資訊

本報在Google以不同字眼檢索，發現若以中英文輸入「香港國歌」、「Hong Kong Anthem」，《願榮光》一曲均會置頂；若以「中國香港國歌」搜尋，Google則只顯示焦點新聞；輸入英文「Hong Kong China National Anthem（中國香港國歌）」才搜尋到《義勇軍進行曲》。記者在Yahoo！輸入相同字眼，置頂的均是昨日新聞。

以「Hong Kong China National Anthem」

方搜尋到《義勇軍進行曲》

記者另先後用韓文「香港國歌」、「香港國歌音樂」等字眼，嘗試在YouTube、Google、NAVER與Daum檢索。在NAVER用「香港國歌」搜尋影片，《願榮光》位列第一；在YouTube，《願榮光》一般位列第二、第三；而使用Daum或Google的影片搜索功能時用「香港國歌」、「香港國歌音樂」字眼，會出現有香港觀眾在國歌奏播時背向球場的內容、或關於國安法的報道（因韓文的「國歌」與「國家」是同一寫法），甚至沒有結果顯示。

香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華舉Google為例，指Google的搜尋結果是根據維基百科或新聞網站排序內容，而在維基百科上所述，因《願榮光》被部分人指為「香港國歌」，搜尋工具基於關鍵字的數據量排序，音樂串流平台亦有《願榮光》，兩字眼便會聯繫一起。他認為若要在搜尋「香港國歌」時無法得出《願榮光》的結果，理論上需將《願榮光》內容從Google下架。

邱達根則認為，各平台均有義務將國家所承認的國歌置頂，提供正確資訊，形容這是對國家的尊重，亦相信各平台技術上可以做到。