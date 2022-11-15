亞七欖賽國歌錯播《榮光》 O記調查 港府抗議 主辦致歉指初級人員網上下載出錯

【明報專訊】前日在韓國仁川舉行的亞洲七人欖球系列賽第二站香港對韓國的決賽，在奏國歌環節中錯將反修例運動有關歌曲《願榮光歸香港》當作中國國歌播放，特區政府昨日凌晨發聲明表示強烈不滿及抗議。主辦機構亞洲橄欖球總會（Asia Rugby）向特區政府及中國政府道歉，將事件歸咎於一名「初級人員的簡單人為錯誤」，錯播由網上下載的歌曲。建制派紛紛譴責，質疑是否有人借國際賽事散布「港獨」信息，促警方國安處調查。特首李家超昨表明警方會調查事件是否涉串謀違反《國歌條例》或其他香港法律；會去信亞洲欖總要求徹查。
警方表示正調查事件，案件由有組織罪案及三合會調查科（俗稱O記）負責；警方會就事件是否涉及違反《國歌條例》或其他香港法律，包括《港區國安法》，依法嚴肅跟進。
李家超：查是否涉違國歌法或其他法律
陳國基促韓領事徹查 外交部：注意到特區回應
政務司長陳國基昨要求韓國駐香港總領事徹查事件。新民黨議員李梓敬昨到韓國駐港總領事館請願，他引述總領事白龍天稱，今次事件不反映韓國政府對一國兩制的態度有變，且韓國與香港及中國的關係良好，不希望受今次事件影響。
中國外交部發言人毛寧在北京被問及事件時，表示注意到特區政府已回應，主辦機構已改正並道歉。對於事件會否提升到外交層面，全國人大常委譚耀宗認為特區政府有能力處理，但若有需要，中央會出手處理；他指雖然主辦機構已道歉，但難言滿意，強調今次事件嚴重，需要徹查，不能輕輕帶過。
教練交國歌正確 港隊聽錯播即知會主辦方
直播片段顯示，當時奏國歌環節響起《願榮光歸香港》一曲而非《義勇軍進行曲》，港隊球員全程站立。特區政府昨凌晨2時38分發聲明，批評主辦機構將一首「與2019年黑暴浪潮和港獨示威有密切關連的歌曲」，當為中國國歌播放，表示抗議及強烈不滿。政府提到，亞洲欖總確認香港代表隊教練提交的國歌錄音正確無誤，事件是由當地主辦機構一名初級人員的人為錯誤所致，港隊聽到錯播國歌時已立即知會主辦機構。
香港欖球總會表示強烈不滿、深切關注和遺憾，雖接受事件屬人為錯誤所致，但認為錯誤仍是不可接受。港協暨奧委會亦強烈譴責，指奏唱國歌是莊嚴而不容貶損的儀式。
亞洲欖總發聲明，解釋是由於一名初級人員「簡單人為錯誤」，錯誤播放網上下載的歌曲，該會對播錯國歌感到非常遺憾，並與韓國橄欖球總會向香港欖總、特區政府及中國政府道歉。該會稱賽事完結後已於球場公開以韓文及英語致歉，港隊同時再列隊，並播放《義勇軍進行曲》。
外媒：職員不慎將《榮光》存「香港」資料夾
美聯社引述主辦機構成員稱，處理國歌播放的職員收到參賽地區遞交國歌檔案前，不慎自行將《願榮光歸香港》存入電腦中名為「香港」的資料夾，當時職員不知道歌曲與反修例示威有關。
陳國基稱，雖然亞洲欖總致歉，但政府對總會作為具豐富辦賽經驗的組織，仍未能聯同當地主辦機構防止事件發生，表示極度不滿。文體旅局長楊潤雄稱會繼續與港協暨奧委會和相關體育總會商討，如未來出現類似情况時運動員應如何即場處理。
行政會議成員、資深大律師湯家驊認為，「事件肯定不是無心之失」，必屬具犯罪意圖的行為，涉事者可能已干犯煽惑罪、《港區國安法》下分裂國家或勾結外國勢力罪、或串謀違反《國歌條例》罪，促港府嚴肅調查，包括有否在港人物協助或策劃。他說國歌法及煽惑罪沒域外法律效力，除非涉事者與在港的人串謀；國安法有域外法律效力，警方可發通緝令。工聯會議員陸頌雄認為事件嚴重侵犯國家主權及侮辱國家，促國安處介入調查，包括有否港人涉勾結當地人員播港獨歌。
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