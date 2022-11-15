亞七欖賽國歌錯播《榮光》 O記調查 港府抗議 主辦致歉指初級人員網上下載出錯

警方表示正調查事件，案件由有組織罪案及三合會調查科（俗稱O記）負責；警方會就事件是否涉及違反《國歌條例》或其他香港法律，包括《港區國安法》，依法嚴肅跟進。

李家超：查是否涉違國歌法或其他法律

陳國基促韓領事徹查 外交部：注意到特區回應

政務司長陳國基昨要求韓國駐香港總領事徹查事件。新民黨議員李梓敬昨到韓國駐港總領事館請願，他引述總領事白龍天稱，今次事件不反映韓國政府對一國兩制的態度有變，且韓國與香港及中國的關係良好，不希望受今次事件影響。

中國外交部發言人毛寧在北京被問及事件時，表示注意到特區政府已回應，主辦機構已改正並道歉。對於事件會否提升到外交層面，全國人大常委譚耀宗認為特區政府有能力處理，但若有需要，中央會出手處理；他指雖然主辦機構已道歉，但難言滿意，強調今次事件嚴重，需要徹查，不能輕輕帶過。

教練交國歌正確 港隊聽錯播即知會主辦方

直播片段顯示，當時奏國歌環節響起《願榮光歸香港》一曲而非《義勇軍進行曲》，港隊球員全程站立。特區政府昨凌晨2時38分發聲明，批評主辦機構將一首「與2019年黑暴浪潮和港獨示威有密切關連的歌曲」，當為中國國歌播放，表示抗議及強烈不滿。政府提到，亞洲欖總確認香港代表隊教練提交的國歌錄音正確無誤，事件是由當地主辦機構一名初級人員的人為錯誤所致，港隊聽到錯播國歌時已立即知會主辦機構。

香港欖球總會表示強烈不滿、深切關注和遺憾，雖接受事件屬人為錯誤所致，但認為錯誤仍是不可接受。港協暨奧委會亦強烈譴責，指奏唱國歌是莊嚴而不容貶損的儀式。

亞洲欖總發聲明，解釋是由於一名初級人員「簡單人為錯誤」，錯誤播放網上下載的歌曲，該會對播錯國歌感到非常遺憾，並與韓國橄欖球總會向香港欖總、特區政府及中國政府道歉。該會稱賽事完結後已於球場公開以韓文及英語致歉，港隊同時再列隊，並播放《義勇軍進行曲》。

外媒：職員不慎將《榮光》存「香港」資料夾

美聯社引述主辦機構成員稱，處理國歌播放的職員收到參賽地區遞交國歌檔案前，不慎自行將《願榮光歸香港》存入電腦中名為「香港」的資料夾，當時職員不知道歌曲與反修例示威有關。

陳國基稱，雖然亞洲欖總致歉，但政府對總會作為具豐富辦賽經驗的組織，仍未能聯同當地主辦機構防止事件發生，表示極度不滿。文體旅局長楊潤雄稱會繼續與港協暨奧委會和相關體育總會商討，如未來出現類似情况時運動員應如何即場處理。

行政會議成員、資深大律師湯家驊認為，「事件肯定不是無心之失」，必屬具犯罪意圖的行為，涉事者可能已干犯煽惑罪、《港區國安法》下分裂國家或勾結外國勢力罪、或串謀違反《國歌條例》罪，促港府嚴肅調查，包括有否在港人物協助或策劃。他說國歌法及煽惑罪沒域外法律效力，除非涉事者與在港的人串謀；國安法有域外法律效力，警方可發通緝令。工聯會議員陸頌雄認為事件嚴重侵犯國家主權及侮辱國家，促國安處介入調查，包括有否港人涉勾結當地人員播港獨歌。

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