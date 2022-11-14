信號系統更換延誤 議員促先換車勿等待

2019年測試系統致兩車相撞

港鐵2015年起陸續為7條鐵路線更換新信號系統，以加密列車班次，惟2019年3月荃灣線測試新信號系統時，發生兩列空載列車相撞嚴重事故，令荃灣線更換系統計劃延誤4年，料2023年才完成更換新系統。受荃灣線更換系統延誤影響，觀塘線、港島線及將軍澳線等亦需延遲3至6年才完成更換新信號系統。

田北辰：市區線多列車行駛近40年

實政圓桌立法會議員田北辰說，港鐵市區線不少列車是使用了近40年的舊車卡，包括出事的荃灣線列車。田北辰稱，港鐵本來準備更換信號系統及換新車卡，惟原定2019年完成的信號系統一直使用無期，故即使購入新車卡也未能投入服務。田北辰質疑舊車廂已老化及金屬疲勞，稱既然不知信號系統何時完成，建議不再等待新系統，先改用新車卡。

港鐵回覆稱，一直有既定程序保養及維修列車，包括第一代列車，以確保所有營運列車維持良好狀態。港鐵續稱，「涉事列車為第一代英國製列車列車（即M車），於1995年投入服務」，2020年9月完成大修，分別於今年10月中、11月初完成預防維修及列車功能檢查等。

此外，本報向港鐵查詢更換信號系統最新進度，港鐵着記者參考港鐵今年中期報告。根據報告，港島線、將軍澳線、觀塘線及荃灣線的現有信號系統正繼續進行更換及提升工程。