料罰上限2500萬 林世雄：保證按機制處理

議員稱「可加可減」應增服務表現比重

荃灣線來往荔景至佐敦昨晚未能恢復列車服務。港鐵行政總裁金澤培昨會見傳媒時就事件表示歉意。根據現時票價調整機制下的「服務表現安排」，若列車服務延誤（包括港鐵公司控制範圍內，因機件故障或人為因素導致的服務延誤及暫停），港鐵須因應延誤時間撥出相應金額到票價優惠。以昨日事故為例，列車服務延誤12小時或以上，港鐵須撥款最高上限金額2500萬元至票價優惠。

此外，繼港鐵於2017年完成第二次票價調整機制檢討後，政府目前正就港鐵的票價調整機制諮詢公眾，諮詢期至下月19日，預計明年第一季完成檢討並實行建議。

張欣宇對港鐵接連發生嚴重事故表示震驚，他認為應在港鐵票價調整機制中，加重考慮港鐵的服務表現，並期望港鐵詳細調查事故成因，檢討事故處理機制。

陳恒鑌稱，列車「甩門」畫面震撼，認為事件將打擊市民乘搭港鐵的信心，會於立法會繼續跟進事件。他又稱，目前正在諮詢公眾的票價調整機制涉及港鐵罰款的內容較少，認為事件將引起大眾關注目前罰款金額對港鐵是否具阻嚇。他補充，若港鐵最終調查報告反映事件涉及人為問題，則有必要重新審視目前最高罰款金額是否足夠。

根據港鐵中期報告及年報，截至今年上半年，港鐵已出現4宗由港鐵可控的因素導致31分鐘或以上的延誤；去年出現16宗；2020年出現8宗；2019年則出現10宗。