港鐵：已移正車輪 有信心今早復常 太子站昨200人等接駁巴士 人龍橫跨兩街口

警反恐隊油麻地站戒備

意外發生後，港鐵職員及警員於油麻地站月台及各個出口疏導人流，警察反恐特勤隊到場戒備。87歲的陳婆婆昨由荃灣返回油麻地住所，受列車故障影響，需到何文田站轉乘觀塘線到油麻地。她說，從未遇過同類情况，因聽不清楚站內廣播，不知要如何轉線。在餐廳工作的陳先生稱，昨晨由九龍塘站出發到中環上班，因今次事故只好到佐敦站轉乘巴士或船，對行程受影響感到無奈。

荃灣線列車受阻期間，來往佐敦站及荔景站的列車服務暫停，港鐵安排巴士及旅遊巴接駁。昨日下午2時許，近200人在太子站E出口門外等待接駁巴士，龍尾至太子道西交界。昨下午3時許，佐敦志和街拔萃女書院外，排隊乘搭港鐵免費接駁巴士來往佐敦至荔景的人龍排至南京街街尾，其間有市民鼓譟。

港鐵車務總監李家潤昨晚見傳媒時表示，事故發生後已在服務受影響的港鐵車站提供免費接駁巴士，昨黃昏加強服務，接駁巴士途經荔枝角站、長沙灣站及深水埗站抵達南昌站，讓乘客接駁港鐵多條路線。

運輸署長：監察交通 盡量增接駁巴士班次

運輸署長羅淑佩昨見表示，事發後有16條專營巴士路線加強服務，港鐵安排了接駁巴士接載荔景到佐敦的乘客，署方會監察交通及路面擠塞情况，盡量增加班次，令市民可以乘車。