「疏散路線有撞車風險」 張欣宇促重點查車尾撤離

指引要求非緊急時向前疏散

港鐵昨稱車尾疏散安全做法

港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐昨表示，車尾緊急出口斜道的設計目的，是讓乘客在緊急時安全離開車廂，消防事後亦已確保有關範圍沒乘客逗留。港鐵行政總裁金澤培被問及乘客經車尾逃生有否危險時亦稱，車尾緊急出口屬「正常設計安全疏散的途徑」。

本港向港鐵查詢，事發時有否職員協助乘客經路軌撤離車廂，港鐵未正面回應，僅指部分乘客使用車尾的緊急出口斜道，沿荃灣線路軌步行到旺角站返回月台，指旺角站人員於接報後隨即到場協助乘客安全離開。

乘搭肇事列車的乘客郭先生昨經車尾緊急出口撤離。據他向本報提供照片，事發時車尾緊急出口打開，大批乘客走落路軌，管道未見有亮燈，有人用手機電筒照明。

郭先生接受港台新聞訪問稱，事發時列車急速煞停、「震了幾震」，停駛後車廂內有廣播，車長指列車冒煙，籲保持冷靜，並着乘客打開車尾門，經路軌由油麻地步行至旺角站。不過他批評廣播不清晰，令乘客對指示感到疑惑，過程中無職員協助，「開頭話有職員，但等極都等唔到先自己走」。

乘客指車長廣播着打開尾門

工會：須中心授權 職員協助

張欣宇批評，若「廣播要求乘客自行打開車尾的車門」屬實，是不理想的應對。他解釋，疏散路線途經觀塘線及荃灣線相交路段，乘客有可能與列車迎面相撞，造成嚴重後果。

東鐵線車長、港鐵工會「港鐵新動力」內務副主席陳凱暉向本報稱，若使用車尾「緊急出口」逃生，須由車務控制中心授權，並由職員協助乘客疏散。陳指「如果真的在一個非常緊急的情况下，例如車上有火警，職員未必趕及」，乘客可以自行打開緊急出口，「最理想情况是有職員協助」。陳凱暉說，市區線地下除了行車隧道，亦有通風及信號設置等，乘客逃生時有行錯路的風險，當在路軌逃生，「基本上頭尾兩個站的列車要停止行駛，以防有列車進入該區域」。