列車「撞金屬裝置」出軌甩門 港鐵指一轉向架偏離路軌 荃灣線嚴重受阻

兩人不適 港鐵：爭取今恢復服務

港鐵昨晚表示，已經將出軌的車輪移正，昨晚收車後會將列車移回荃灣車廠，並會盡力在今日恢復列車服務。

港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐表示，事發於昨早9時30分，一列往中環方向列車駛入油麻地站月台時，車長聽到聲響，於是停車，當時已有兩卡車駛進月台，車長發現有車門移位，遂啟動緊急程序疏散乘客，當中150人從車尾的「緊急出口斜道」，經隧道步行至旺角站離開，另外600人經油麻地站月台離開。事件中有兩名乘客不適，其中一人需送院治理。

「車速加快後急停」 乘客：開窗聞到煙味

受事故影響，荃灣線服務受阻，來往荔景站至佐敦站服務暫停。港鐵安排免費接駁巴士來往荔景至佐敦。乘客王太昨早乘搭港鐵由樂富往中環，在旺角站轉乘荃灣線時登上肇事列車，她位於中間車卡。王太接受本報訪問稱，在列車駛入油麻地站時，感受到車速突然加快，之後急停，「有乘客幾乎跌倒」。她說其間女車長三度廣播，表示「有少少問題出現」，之後再廣播稱「如乘客感到車廂侷促可以開窗，因為有少少白煙」，至第三度廣播則稱「因為發生故障，請乘客落車」。她表示，開窗後「聞到少少煙味」，其後有車站職員上車，帶乘客經油麻地站月台離開。

機署：循外物因素機件狀况調查

運輸及物流局長林世雄到現場視察，責成港鐵盡快徹查事件及回復服務，又指政府部門都會參與調查。機電工程署稱昨已即時調查，該署將會循外物因素、機件狀况等方向調查事故成因。機電署亦已要求港鐵盡快提交報告，以及制定改善措施，確保鐵路運作安全。

業界料離不開燈箱信號設施電纜支架

港鐵公司車務總監李家潤昨晚稱，經初步調查發現，列車與路軌旁的金屬結構裝置碰撞，列車轉向架偏離。鐵路運輸專業人員協會主席張年生認為，路軌旁的金屬物件離不開燈箱、信號系統設施、電纜支架，以及月台門框等；他指港鐵昨晚最新說法排除了列車本身或路軌出問題，直指有外物與列車碰撞，然後才出軌，「而不是列車先出軌，然後車頭才撞向幕門，令車頭右側損毁」。

梁廣灝籲乘客勿「挨車門」

工程師學會前會長梁廣灝表示，每卡車有兩個轉向架，每個轉向架有4個車輪。他分析列車出軌有3個可能，包括車輪、路軌有問題，或有外來物件導致出軌。不過他指涉事路段是直路，事發時又並非首班車，相信路軌有問題而導致出軌的機率較低。他又稱今次事件雖然罕見，但亦呼籲市民乘搭港鐵時不要用身體「挨車門」。

立法會鐵路事宜小組主席、民建聯議員陳恒鑌表示，今次事件是港鐵在過去一年第二宗類似事故，情况較上次更嚴重，要求港鐵深入調查。他稱，今次事件如在繁忙時間發生，很可能釀成嚴重後果，不排除在聽取港鐵就今次事件的匯報後，繼續在立法會鐵路事宜小組繼續跟進。

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