Mo父：調查還公道 舞者質疑署方卸責

阿峯：咁多演唱會咁多數據 批嗰個覺得無問題？

阿Mo父親代禱信又提及MakerVille及大國文化在聲明重申繼續承擔傷者醫療用，並感謝各醫護為阿Mo付出的愛心。信中透露，阿Mo過去兩周漸漸適應吞嚥方法，身體暫時能穩定下來，父母「一步一驚心」也可暫時「鬆一口氣」，又感受到阿Mo勇敢面對和努力參與治療，並看到進展。代禱信形容阿Mo「神經復生」，感官神經已有輕微進展，惟仍要每隔一段時間轉換在病牀姿勢以防褥瘡，每晚亦要醫護幫助調整睡姿與及護理口腔才能入睡。

當日舞團隊長Saiter在Instagram限時動態轉發帖文，當中質疑康文署及機電署為何相信及批准有關虛報數據，質疑政府「將責任spin（轉）走」，他自己在另一限時動態質疑通過虛報數據的人「專業何在」。另一舞蹈員方方則在Instagram批評「原來政府審批講個信字就得」，未有做好監管角色。

立會加插議程 文體旅局匯報調查

香港舞台藝術從業員工會秘書張惠婷批評，主辦方MakerVille有管理責任，認為該公司「外判到連責任都外判埋」、「賺錢就袋晒，出事就冇責任，立在不敗之地」。

立法會民政及文化體育事務委員會主席鄭泳舜稱，由於事態嚴重及市民仍有許多疑點，明天會議將加插議程，讓文體旅局等派員匯報調查報告，並接受議員質詢。