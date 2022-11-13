Mo父：調查還公道 舞者質疑署方卸責

【明報專訊】政府跨部門工作小組前日公布MIRROR演唱會事故調查結果，受傷舞者李啟言（阿Mo）父親李盛林昨發出的代禱信稱，報告「還啟言和各舞者及受影響人士一個公道」，可得悉進一步的真相。惟多名當日有份表演的舞者均批評康文署卸責，其中另一名受傷舞者張梓峯（阿峯）在Instagram分享承辦商虛報舞台裝置重量的新聞：「紅館做過咁多演唱會，有咁多數據資料，點解批嗰個覺得無問題？定係咁多年都係咁？癲夠未？」康文署回應稱，根據現行紅館的租用條件，租用人有責任要確保其帶入紅館的各項裝置達到業內人士認可的標準，並需要聘請合適的人檢查及核實，確保安全穩固。
阿峯：咁多演唱會咁多數據 批嗰個覺得無問題？
阿Mo父親代禱信又提及MakerVille及大國文化在聲明重申繼續承擔傷者醫療用，並感謝各醫護為阿Mo付出的愛心。信中透露，阿Mo過去兩周漸漸適應吞嚥方法，身體暫時能穩定下來，父母「一步一驚心」也可暫時「鬆一口氣」，又感受到阿Mo勇敢面對和努力參與治療，並看到進展。代禱信形容阿Mo「神經復生」，感官神經已有輕微進展，惟仍要每隔一段時間轉換在病牀姿勢以防褥瘡，每晚亦要醫護幫助調整睡姿與及護理口腔才能入睡。
當日舞團隊長Saiter在Instagram限時動態轉發帖文，當中質疑康文署及機電署為何相信及批准有關虛報數據，質疑政府「將責任spin（轉）走」，他自己在另一限時動態質疑通過虛報數據的人「專業何在」。另一舞蹈員方方則在Instagram批評「原來政府審批講個信字就得」，未有做好監管角色。
立會加插議程 文體旅局匯報調查
香港舞台藝術從業員工會秘書張惠婷批評，主辦方MakerVille有管理責任，認為該公司「外判到連責任都外判埋」、「賺錢就袋晒，出事就冇責任，立在不敗之地」。
立法會民政及文化體育事務委員會主席鄭泳舜稱，由於事態嚴重及市民仍有許多疑點，明天會議將加插議程，讓文體旅局等派員匯報調查報告，並接受議員質詢。