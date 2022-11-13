主辦方稱有買保險 未提勞保 大狀：暗示沒認舞者為僱員

舞者負責人Rock sir 屬StudioDanz股東

本報昨引述政府消息報道，勞工處調查後認為受傷舞者李啟言的僱主為舞蹈公司StudioDanz，而前日MIRROR隊長楊樂文被問到舞蹈員負責人是否Rock Sir方家諾時稱「應該係」。根據公司查冊，方家諾是StudioDanz其中一名股東。本報記者昨到該公司，職員稱方很長時間沒去公司。本報曾在方的Instagram查詢，截稿前未獲回覆。

孫玉菡前日稱，參考了2006年終審法院判決，認為舞蹈員是僱員身分演出。該判決裁定一名冷氣技工的身分為僱員，翻查其判決書，當中提出多項理據：業務屬公司擁有，該技工不用承擔財務風險，公司提供大部分生產工具，該技工親自執行獲指派的工作，沒有聘請任何人協助等。

大律師吳宗鑾表示，舞蹈員不能分享公司利潤；舞蹈員的服裝、化妝服務、編舞師等額外服務是生產工具，並由招聘者提供，多個因素可判斷舞蹈員是否自僱。他提到，主辦方聲明提及有購買公眾法律責任保險及團體意外保險，暗示自己是負責任公司，但兩者並不等同勞工保險，購買勞工保險等同承認舞蹈員的僱員身分。吳預料日後法庭將會爭議舞蹈員和各公司的僱傭身分，相信公司的聲明已尋求法律意見，現時未承認舞蹈員的僱員責任。

舞蹈員：一般表演無代買保險 應成立工會

入行多年的舞蹈員陳穎業表示，一般表演合約由私人舞蹈公司或製作公司提供，合約相對簡單，如未列明強積金及年假病假，亦無為舞蹈員購買保險，相反主題樂園的合約較具系統。他稱演唱會多數有合約，「調查一望合約基本就知道誰是僱主」。他說，排練才是最易受傷，但大多數舞蹈員因怕麻煩老闆，或不當自己是僱員，不會要求公司呈報，不少年資較長舞蹈員會自行購買意外保險。他認為，現時舞蹈行業無工會，沒制定工時、安全指引及合約範本，行業無據可依，應趁機成立工會。