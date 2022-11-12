拒撤安心出行 盧寵茂：現時未必追蹤 反彈則可用

【明報專訊】醫衛局長盧寵茂昨在立法會衛生事務委員會交代最新防疫措施，多名議員追問可否放寬入街市及商場不用掃瞄「安心出行」，盧稱安心出行可記錄市民出行，仍有重要性，有需要時當局可用以追蹤，雖現時未必用，但如疫情反彈則可用，仍有價值，又說超市及街市人流密集，過去此類地方曾有爆發，故仍要求用安心出行。他說，掃瞄安心出行並非複雜程序，正如市民每日要帶身分證外出，未必每日有人核查，安心出行亦一樣。
至於可否取消入酒吧須快測，盧指快測是重要手段，令政府「摸着石頭過河」時，覺得「石頭穩陣」是可行，當局稍後亦會考慮適時調整食肆每枱人數上限。盧又稱，政府一直希望「穩紮穩打、一步一步」放寬措施，以「擠牙膏」形容不恰當，政府是「摸着石頭過河、而且不知水有幾深」，而「過河不可以一下子跳落去，以為自己過得到」。
疫策「摸着石頭過河」非「擠牙膏」
醫管局前行政總裁梁栢賢昨在facebook發文表示，放寬措施後很多處所容許持黃碼者進入，形容是「寬鬆的0+3 」，從另一角度可視為「限制性的0+0」措施，難理解政府為何仍拒絕承認已開始執行「0+0」。
港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台節目《在晴朗的一天出發》則形容，近日政府放寬防疫措施是「開緊大炮打烏蠅」，放寬只針對已打齊針市民，而非針對接種率低的兒童及長者，認為政府調整措施時應平衡不同人士需要，應讓打齊針者「享吓打完疫苗個樂趣」。
立法會議員江玉歡昨在港台《千禧年代》稱，很高興見到政府每兩周放寬一些措施，但並不足夠，且不同場所或活動有不同限制，是製造混亂。
（新冠疫情）
相關字詞﹕新冠疫情