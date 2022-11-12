院友准外出 「團進團出」須用「院巴」 院舍探訪同周一放寬 不再限一對一

盧寵茂：安老院疫情少許回升

院友佔留醫比例未明顯增

本港昨日公布新增5599宗新冠個案，5201宗屬本地感染。醫衛局長盧寵茂昨於立法會一個委員會表示，當局關注近日安老院舍疫情出現少許回升，但染疫院友佔留醫病人比例未見明顯上升。翻查資料，最近一周（11月2至8日）共有44間安老院舍呈報73名院友染疫，多於前一周18間院舍呈報20名院友受感染，再前一周則是31間院舍呈報50名院友染疫。

社署昨稱，考慮到大部分院舍員工和院友已接種新冠疫苗，以及探訪和社交活動對院友身心健康的裨益，經諮詢衛生當局，決定放寬探訪和外出安排。院舍下周一起可安排院友「團進團出」，讓院友在員工帶領下乘坐專車，按已編排的行程及時間，集體到訪指定地點，而院舍須確保院友嚴從防疫措施、保持社交距離，並避免前往人多地方或進行飲食等除口罩活動。

整體院舍3針接種率逾八成

港大醫學院生物化學系教授金冬雁認為，今次放寬對院友風險不大，只要院舍接種率夠高，便有更大放寬空間。社署回覆稱，截至周四（10日）整體院舍第一和第二針接種率分別為95.9%和94.1%，第三針亦達83.9%。

林正財料可用餐 家屬可隨行

早前向社署提議外出方案的安老事務委員會前主席林正財認為，今次放寬給予明確信息，顯示將繼續走院舍復常之路，亦認為容許長者外出有助疏導鬱悶情緒。他稱社署無禁止院友外出進食，相信是因應各間院舍人手和防疫能力有異，冀給予空間彈性處理，並認為如院舍能力許可，「郊外野餐都冇問題」，但暫不鼓勵進入食肆用膳。他又說以往不少家屬會義務跟團外出，相信只要做好檢測要求，家屬亦能以義工身分參與「團進團出」。

安老委員：有院舍正安排遊慈山寺

安老事務委員會執委李輝稱，院友期待外出已久，她得悉已有院舍正安排院友前往大埔慈山寺一天遊，「老人家可以出去行、見到觀音一定好開心」。她說社署沒明確規定每團人數，但要求須使用「院巴」接送，不能另租旅遊巴，而一般院巴計及輪椅位最多可接送14人，無法安排太多人外出。

另外，院舍下周一可安排每名院友同時段多於一人探訪，社署稱院舍應按實際情况，如可用空間或設施，設定院友每次訪客數目及同時段整體訪客人數；接種及檢測要求不變。本身是院舍負責人的李輝稱，有空間安排三四名家屬同時探訪，「兩公婆加埋孫仔一齊探，點都開心好多」，她又說以往探訪預約較易爆滿，放寬後可更彈性處理。

明報記者

（新冠疫情）