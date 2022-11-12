促有序推進疫苗接種 未限未足針者出行

第12條中稱，內地未來將有序推進冠病疫苗接種，包括制定加快推進疫苗接種方案，加快提高疫苗加強免疫接種覆蓋率，特別是老年人群；加快開展具有廣譜保護作用的單價或多價疫苗研發，依法依規推進審批。

內地已接種34.4億劑

今次優化措施未就如何提高疫苗接種給出更明確方案。今年6月底由國務院發布的第九版防控方案，就疫苗接種指明：鼓勵3歲以上人群「應接盡接」，對18歲以上目標人群進行一劑次加強接種，「重點提高」60歲以上老年人群等重症高風險人群接種率，及根據疫苗研發進展完善接種策略等。目前內地未似香港推出「疫苗通行證」，未足額接種疫苗者仍可進出特定類型公共場所。而截至前天（10日），內地31個省市區和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠疫苗超34.4億劑次。

在微博相關討論區，有網民認為應當加速推動接種率，「既不想接種，又不想戴口罩，還不想被隔離，目前看來不現實」，亦有人質疑當局是否要「谷」第四針，有人表示「快別推進了，只要有指標，就是不管我們死活的天天打電話」。

（新冠疫情）