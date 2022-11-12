防疫二十條 禁擴檢測範圍 糾正「一日兩檢」 底數不清方全員驗核酸

根據通知，沒有發生疫情的地區嚴格按照第九版防控方案確定的範圍對風險崗位、重點人員開展核酸檢測，不得擴大核酸檢測範圍。一般不按行政區域開展全員核酸檢測，只在感染來源和傳播鏈條不清、社區傳播時間較長等疫情底數不清時開展。制定規範核酸檢測的具體實施辦法，重申和細化有關要求，糾正「一天兩檢」、「一天三檢」等不科學做法。

網民多贊同 稱「是時候管不科學政策」

網絡上對此反應強烈，微博、微信等社交平台上，大量網民留言表示「是時候該多管管這些不科學的政策了」、「早就該這樣了」、「一定要落實下去」，亦有網民調侃「原來雙十一活動力度最大的是國家衛健委」。針對頻繁核酸檢測，不少網友抱怨近段時期「不知道有多少地區每日至少一檢，中間有多少不為人知的利益」、「小地方三天做一次，要瘋了，天天說沒錢，錢都做核酸了，沒完沒了的核酸」，還有網友質疑「兩天一檢、一天一檢不管啊」。

檢測機構龍頭遭拖款 現金流大減

內地堅持「動態清零」，令核酸檢測產業迅速崛起。財新網報道，今年前三季，僅排在最前的9家核酸檢測機構應收帳款便高達362億元（人民幣，下同），導致地方政府不堪重負而拖欠費用，檢測機構因此拖薪停工，亦使得有地方迫於財政壓力，轉為對常態核酸檢測收費。報道稱，核酸檢測龍頭機構「迪安診斷」今年前3季應收而未收帳款達107.5億元，且核酸檢測業務規模擴大致成本上升，經營性現金流淨額自去年底4.74億元降至9月底0.53億元。

近期亦不時曝出核酸檢測機構欠款停工。早前河南許昌博奧潤康醫檢實驗室一度宣布暫停接收核酸檢測樣本，因當地積欠應付款項致運轉壓力爆煲。陝西西安多間核酸檢測站亦疑被員工貼上抗議條幅，指控西安中美弘康醫檢所偷稅漏稅、出結果慢及拖欠工資，並暫停核酸檢測業務。

明報記者

（新冠疫情）