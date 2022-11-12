健康寶屢無故彈窗 困擾生活京民無奈

QR碼被遮 需聯絡有關部門

李女士向本報憶述，今年8月底曾去外省出差一星期，並按正常防疫流程回京，惟第二天就收到健康寶彈窗信息，需要居家隔離一周才能解除。第二次彈窗是在中秋節，因她回家鄉探望親人，雖即日來回，但她在10日後仍被彈窗，官方要求她三天兩檢，並於社區簽「彈窗解除個人承諾書」，不過李女士表示當時她未有簽承諾書，只是接受三天兩檢就能解除彈窗。

自中秋之後，李女士一直沒離開過北京，除了正常上下班，閒時最多與朋友外出吃飯；但第二次彈窗解除兩周之後，有一日上班時她發現自己又被彈窗，結果被警衛攔住，無法乘公共交通，只能騎單車回家。之後她向公司申請居家辦公，持續待在家裏並按時做核酸檢測，但之後仍發生兩次無故彈窗。

查詢原因 社區稱只負責解除彈窗

李女士說，前兩次彈窗可以理解，畢竟曾經離京，但之後3次彈窗，她至今都未想明原因，也曾找社區詢問3次，收到回覆稱社區只負責解除彈窗，對彈窗原因不得而知，還着她找電訊公司檢測是否手機號被盜用。

李女士向通訊公司查證，被告知不存在「一號兩用」的可能。她試過求助北京12345政府服務熱線，惟電話經常忙線，就算接通也是人工智能服務，沒有一次成功轉駁到工作人員，對比去年她致電詢問各類事務，次次打通次次都有人接聽，情况大相逕庭。

明報記者

（新冠疫情）