內地「優化」控疫 改5+3撤航班熔斷 頒廿條措施 外交部：便旅行投資 非「躺平」

密接者隔離改5+3 風險區分高低兩類

國務院聯防聯控機制綜合組昨日中午發布《關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施 科學精準做好防控工作的通知》，公布「進一步優化防控工作的二十條措施」，包括將入境人員的「7天集中隔離+3天居家健康監測」（7+3），調整為「5天集中隔離+3天居家隔離」（5+3）、取消入境航班熔斷機制；密切接觸者管理措施由「7+3」調整為「5+3」；將風險區由「高、中、低」三類調整為「高、低」兩類等（見表）。措施即日生效。

中疾控專家：精準防疫 減社經民生影響

新防疫措施較此前有所鬆綁，不過《通知》仍要求各地各部門要堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」總策略，堅定不移貫徹「動態清零」總方針，按照疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，高效統籌疫情防控和經濟社會發展。國家衛健委官網周四刊文解讀政治局常委會要求，中國疾控中心研究員王麗萍稱，中央根據疫情形勢變化和病毒變異特點，不斷優化完善防控政策，不是放鬆疫情防控，而是體現更加科學精準，做到既防住疫情，又盡可能減少對經濟社會發展和民生的影響，築牢疫情防控的堅固屏障，切實鞏固中國來之不易的疫情防控成果。

第三方統計數據顯示，截至昨午1時，全國共有中風險地區3506處。通知發布後，這些地區將相應調整。北京、廣東、河南等地市委、省委常委會昨紛紛開會，稱將根據中央要求部署下一步防疫工作。

澳門隨內地放寬入境

澳門由今日開始跟隨內地放寬入境隔離措施，所有由香港、台灣或海外入境澳門的旅客實行「5+3」隔離，在第5天核酸檢測採樣後，毋須等候結果即可離開酒店，開始為期3天的居家隔離，其間除了每日外出接受核酸檢測外，不得外出，出門前須做抗原檢測及申報。

內地新措施針對入境旅客取消部分限制，在昨午外交部記者會上，有外媒提問此舉是否代表「動態清零」政策改變。外交部發言人趙立堅回應稱，措施是為了防控更加科學精準，「絕不是放鬆疫情防控，甚至放開、躺平」。他補充，「關於航班、跨境旅遊，我相信在中方發布這些進一步優化疫情防控的措施之後，會改善跨國的旅行，也方便有關商業人士來中國進行投資興業」。

內地旅遊平台搜索量漲 旅業股升

疫情以來內地民航業持續低迷，昨日內地旅遊平台「攜程」、「同程」、「飛豬」上的酒店、民宿和部分旅遊目的地搜索量大漲，攜程的機票搜索量較前一日增長逾一倍。澎湃新聞引述攜程研究院戰略研究中心副主任張致寧表示，調整隔離政策、取消中風險區設定，對於釋放人口流動性將起積極作用，也將在一定程度上利好國內航空及旅遊業恢復。

A股昨日午後聞訊大漲，滬指一度升破3100點。航空機場、旅遊酒店等板塊快速反彈，其中華天酒店、西安旅遊、西安飲食漲停；防疫相關的醫藥股則大幅下挫，眾生藥業跌停，康希諾跌逾15%，「連花清瘟膠囊」生產商以嶺藥業也逼近跌停。

明報記者

（新冠疫情）

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