憂成「柏傲莊翻版」 議員批港鐵未汲教訓

柏傲莊知有問題續售樓惹質疑 後拆卸重建

柏傲莊III期發展商在公布事件前一個月已知悉事件，卻未煞停銷售，曾惹起質疑。發展商新世界當時回應稱，接獲承建商的通知柏傲莊III第8座部分牆身結構混凝土數據未達要求後，仍繼續售樓活動，是由於涉事牆身只佔已建樓層的牆身結構約1%，類似問題並非罕見，可透過更換或重造等方案解決；最終決定主動拆卸已興建樓層，釋除買家疑慮。其後柏傲莊I再有兩幢大廈單位內櫳混凝土強度低於屋宇署規定，需要加固改善。

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣憂慮，今次「柏瓏I」工程問題或演變成「柏傲莊翻版」，稱兩者同為港鐵有份參與的項目，港鐵旗下再有項目出現施工問題，反映港鐵未有汲取上次教訓，未盡好監督責任且反應慢。