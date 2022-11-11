憂成「柏傲莊翻版」 議員批港鐵未汲教訓

【明報專訊】港鐵近期並非首次有樓盤有工程問題。港鐵與新世界合作發展的大圍站上蓋物業項目柏傲莊III期第1及8座，去年7月因「部分牆身結構的混凝土檢測數據未達要求」，需拆卸重建。屋宇署同月底收到該項目註冊結構工程師就事故提交的報告。柏傲莊第3期原定明年6月30日入伙，其後因工程延誤至2024年3月31日，現時再推遲至2025年3月。有議員批評港鐵未有汲取教訓，未盡好監督責任。
柏傲莊知有問題續售樓惹質疑 後拆卸重建
柏傲莊III期發展商在公布事件前一個月已知悉事件，卻未煞停銷售，曾惹起質疑。發展商新世界當時回應稱，接獲承建商的通知柏傲莊III第8座部分牆身結構混凝土數據未達要求後，仍繼續售樓活動，是由於涉事牆身只佔已建樓層的牆身結構約1%，類似問題並非罕見，可透過更換或重造等方案解決；最終決定主動拆卸已興建樓層，釋除買家疑慮。其後柏傲莊I再有兩幢大廈單位內櫳混凝土強度低於屋宇署規定，需要加固改善。
立法會房屋事務委員會副主席梁文廣憂慮，今次「柏瓏I」工程問題或演變成「柏傲莊翻版」，稱兩者同為港鐵有份參與的項目，港鐵旗下再有項目出現施工問題，反映港鐵未有汲取上次教訓，未盡好監督責任且反應慢。