「柏瓏」工程不符圖則須修正 屋署今視察有否違例

接查詢前不知 屋署：工程師發現顯監管有效

屋宇署表示，據《地盤監督作業守則》，工程進行期間若註冊建築專業人士、註冊承建商及其適任技術人員發現有欠妥事項，須按既定機制啟動有關程序及糾正，如會構成即時危險，須向署方的建築事務監督報告。署方稱，涉事註冊結構工程師認為是次事件不會構成即時危險，故沒向屋宇署報告。署方又說，是次由註冊結構工程師察覺工程出錯並及後進行工程，顯示現行規管及監管制度發揮效用。

錦上路站上蓋已售1300伙 不涉拆卸

柏瓏I的發展權由港鐵於2017年5月經投標批予由信和置業、嘉華國際及中海外合組的財團「宏鍵有限公司」，承建商為中國海外房屋工程有限公司。柏瓏I及II已於今年4至5月推售，分別提供715及805伙，合計已售出逾1300伙，預計2024年10月起入伙。

港鐵表示，已接獲項目發展商通報，亦知悉相關跟進方案，已要求發展商嚴謹處理。宏鍵回覆查詢稱，項目地盤監督團隊上月中下旬例行檢查期間，發現部分工序與審批圖則稍有出入，已要求全面檢查及跟進，並於相關位置分別進行修正方案或設計更新方案，有關方案已獲註冊結構工程師同意，整體項目工程進度不會受影響。

港鐵及宏鍵的回覆無交代具體涉及工程問題為何。據了解，發展商在10月中旬例行檢查期間，發現部分柱身鋼筋綁紮工序與審批圖則有出入，已馬上責成總承建商全面檢查及修正，確保所有結構符合相關條例要求，有關修正不涉及拆卸任何現有建築物。

涉柱身鋼筋綁紮工序 工程師：未察出錯少見

資深土木工程師倪學仁表示，柱身鋼筋綁紮工序與審批圖則有出入，「一般而言可以避免，當工人紮好鋼筋後，會由駐地盤工程師檢查及簽收，才落石屎，甚少未能察覺出錯」。倪分析，今次出錯或由於工人錯看圖則，故有需要在落石屎前檢查，亦要填寫表格作相關紀錄。倪稱未能掌握具體出錯情况如何，不過一般而言柱牆結構有問題，當樓宇繼續「起上去」，負荷就會增加，當不能承受重量，「柱牆就有機會會裂，甚至倒塌」。被問到如何確保同一工程地盤避免再出錯，倪認為現有機制本已足夠，惟仍須切實執行才可防錯。

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣批評，各方包括屋宇署、承建商、發展商及港鐵未有詳細交代事件，表現不負責任、工程透明度不足，令事件時隔約一個月才揭發，令人憂慮有人有意淡化。他相信即使樓盤毋須重建、只是修正，業主亦難住得安心。對於承建商未有及時通知屋宇署有工序欠妥，梁批評承建商「好明顯沒當法例是一回事」，安全意識欠妥當、屬明顯監督失誤。

實政圓桌立法會議員田北辰向本報稱，一般而言港鐵為上蓋物業招標時，會揀選招標條件最好的發展商，並訂明獲分花紅比例，如有任何額外支出，如因工程錯誤而要拆除重建、罰款等，均由發展商承擔。