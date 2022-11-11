參照辱國旗案量刑 湯家驊料本案成先例

引辱旗案上訴庭說法 量刑不少於4月

辯方求情稱，此控罪沒量刑指引，並引述上訴庭就羅敏聰於2019年侮辱國旗的案例中，上訴庭指出應判囚不少於4個月，但亦提及須視乎不同案情，冀法庭寬大處理。陳官在本案判刑時以此案例為基礎，稱判監無可避免，終以4.5個月監禁為量刑起點，認罪扣減後判囚3個月。

翻查資料，羅於2019年9月「沙田和你shop」，踐踏國旗並棄之於噴水池，認罪後判200小時社會服務令，但律政司向上訴庭覆核刑期，羅在扣減刑期下改判入獄20日。

湯：行為不尊重國家 囚3月非過重

湯家驊回覆本報查詢稱，被告在奏國歌期間公開高舉港英旗，代表他不接受中國的主權及憲制秩序，行為不尊重國家，且當時亦引致多人發出噓聲，造成煽動行為，案情嚴重。

被問到哪類行為或會觸犯法例，湯表示，在嚴肅場合做出不尊重行為，如奏國歌期間發出噓聲、刻意不肅立等或已犯法，又說「一個人噓已經有機會（犯法），多人噓就更加嚴重」。他說，雖難斷定哪類行為會犯法，但相信一般市民亦可理解何謂侮辱、不尊重的行為，並非新的社會準則，且法官判決時亦會提出依據。

湯又提及，在公開場合展示及揮動港英旗或構成煽惑罪，引起他人對政府及國家產生敵意及反感，「不論私下或公開，都唔建議（展示）」。

另外，《國歌條例》列明，一經定罪最高罰款5萬元及監禁3年。湯稱，法庭判刑會視乎案情嚴重程度，雖然本案為裁判法院案件，不具約束力，但相信將成為法庭先例，具參考價值。