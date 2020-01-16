國歌法首案 奏唱時揮港英旗囚3月 事發apm千人睹張家朗奪金 官：或惹不同立場者反應

求情稱自閉低智 旁人噓國歌無關被告

辯方求情時提及，被告梁恩寧（現42歲）患自閉症、低智商，自小不被他人視作「正常人」，並呈上醫療信證明身體狀况。辯方續稱，被告中三畢業後任職保安多年，他案發時失業一段時間，亦不時擔任義務記者。另被告當日揮旗時未有帶動或鼓勵他人，其他人在奏國歌時發出噓聲，與被告行為沒有因果關係，重申他並非帶領者，冀法庭輕判。

官：引他人喝倒彩 有人報警可見有風險

署理主任裁判官陳慧敏判刑稱，多名觀眾見證光榮一刻，被告揮動港英旗，引致其他人大聲喝倒彩，其行為或激起不同立場者的強烈反應，且當時有市民就被告行為報警，可見構成一定風險。陳官並引用上訴庭一宗侮辱國旗案例（見另稿），稱判監無可避免；患病非減刑理由，相信懲教會有適當安排，判被告監禁3個月。

案情指出，去年7月26日晚上9時許，過千人在apm觀看張家朗奪金牌的直播，頒獎禮上播放國歌及升起香港區旗，染金髮的被告身穿無袖長裙，舉起港英旗，當時亦有市民發出噓聲及高呼「We are Hong Kong」。有市民看到被告揮動旗幟後報警處理。有商場職員向被告調查，他則展示「自由人快訊」記者證。

警方調查後發現被告為網媒記者，並在網上下載其相片，與商場等地方的閉路電視片段比對，確認為同一人，被告於7月30日被捕。另被告當日在「自由人快訊」的facebook直播時，曾稱「佢升旗奏國歌時，可能，附近啲人我唔知點，總之就佢哋都識做啦，唔講㗎啦」。

另案1月審 涉頒獎片段配《榮光》

案情又引述曾任《港區國安法》首宗被告唐英傑案、快必被控發表煽動文字案的控方專家嶺大歷史系教授劉智鵬的證供（見表）。劉指出，被告行為有意圖羞辱國歌，損害國歌的尊嚴及象徵。

翻查資料，現時有另一宗被控侮辱國歌的案件，被告鄭榮進（27歲）涉將當日頒獎禮片段配上反修例歌曲《願榮光歸香港》，他否認控罪，案件明年1月19日審訊。

【案件編號：KTCC 1220/22】

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