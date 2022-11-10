8．31案 控方證人車廂亮鎅刀：看收妥否

辯方：黑衣人因記者被打才爭執

被告簡梓濱（23歲）、連俊雄（21歲）及卓嘉豪（26歲）被控暴動、刑毁及襲擊他人致造成身體傷害等共7罪。乘客證人X早前稱在車內被黑衣人用疑似削尖的行山杖刺傷頸，控方昨在庭上播放片段後，X澄清「𠵱家先知（刺傷他的）係遮」，他解釋當時「太混亂」曾被行山杖和雨傘襲擊，又稱不認得施襲者。

辯方表示，黑衣人因白衫男打記者，才與在場人爭執，X認為是「藉口」及絕無此事。X否認「趕」人落車，而是以手勢「請」人離開。X初稱自己「無推人」，之後改稱「無用力推」，只用手碰到對方肩膀，「有如搭朋友膊頭」。X否認向黑衣人擲帽，重申當日拿硬身膠喉僅「作勢」防備，但他認同此舉會令衝突升級。

乘客證人Y供稱，當晚在尖沙嘴吃晚飯後回家，途經旺角站見有10多名黑衣人衝上車及阻擋車門關上，遂與他們理論。有黑衣人用鐵通壓自己的頸，令他幾乎窒息，又遭戴黃色手套的人掌摑，致眼鏡跌落。他說有黑衣人在太子站落車，於門外挑釁他「隻揪」；另有人抓他頭髮及對他使用滅火筒。Y事後無受傷或求診，他亦不認得施襲者。

證人Y認推持相機穿反光衣女子

辯方指出Y曾兩次推開手持相機拍攝、穿反光衣的女子，Y只承認推過一次，又質疑她是否記者，認為她和黑衣人為「同黨」及「串謀」行事。Y同意有人叫「做咩打記者」，惟不肯定是否指罵自己，並否認衝突是因他推女子而引致。Y另承認在車上取出鎅刀，他解釋工作需要用鎅刀，他於到旺角站前檢查刀片有否收妥，剛好有黑衣人上車，對方見鎅刀具威脅性，搶走丟掉。

【案件編號：DCCC 737/20】

（反修例風暴）