停職檢控主任指紀律聆訊偏袒申覆核 政府一方：申請人理據混淆 毫無勝算

指聆訊主控顧問無申報同一律師行

政府方：屬慣常做法

申請人黃華芬，答辯人為公務員事務局長；黃今年9月入稟高院，入稟狀指，他是律政司高級二等檢控主任，正停職接受公務事務局紀律聆訊，研訊於今年1月24日展開，局方聘用來自同一律師行的大律師何子青及關有禮，分別擔任研訊主控及法律顧問，兩人並無申報關係，他在研訊第5天向委員會提出有關安排屬明顯偏袒，委員會主席黃惠芬裁定不構成明顯偏袒，繼續研訊。

入稟狀又指，主席曾阻止黃問及該兩名大律師在律師行共事多久，當黃改問局方代表以什麼準則指派二人，代表稱經審視後認為指派並沒有問題，主席卻以事件不構成偏袒為由，不准黃繼續追問。

黃華芬昨在庭上稱，他倚賴早前呈交的書面陳辭，沒有進一步補充。答辯方陳辭指出，申請人理據令人混淆，首先大律師關有禮是法律顧問，不是研訊委員會的成員，關無權作出最後決定，就算關確有偏袒，委員會亦可拒絕接納其意見，再者申請人不曾挑戰委員會委任關的決定。

答辯方續指，申請人聲稱局方安排偏袒，他在研訊期間爭議兩名大律師或有利益衝突，委員會主席認為其提問與研訊無關才會叫停申請人。答辯方重申，兩名大律師來自同一大律師事務所在業內是慣常做法，不構成偏袒，強調申請人毫無勝算，法庭不應批出司法覆核許可。

【案件編號：HCAL 890/22】

（反修例風暴）