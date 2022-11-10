初選案1．30開審 律政司周天行萬德豪任主控

翻查資料，周天行現為刑事檢控科特別職務的主管，專責公眾秩序活動。他過往擔任不少國安法案件主控，包括國安法首案被告唐英傑、「第二代美國隊長」馬俊文、612基金違社團條例等案。

至於萬德豪現為刑事檢控科分科一主管，負責裁判法院、海關案件，以及訟辯及法律指引，近期曾處理恒大高層陳奮涉企圖強姦、楊明不小心駕駛等案。

周天行曾任多宗國安案主控

萬德豪曾處理陳奮風化案

聆訊昨日繼續由國安法指定法官陳慶偉、陳仲衡、陳嘉信處理。法官陳慶偉昨下達明年1月30日開審，1月17日審前覆核的命令之外，還向控方下達指示，控方須於12月16日前呈交開案陳辭，同月30日前呈交承認事實。

鄒家成林卓廷涉另案 官：本案優先

陳官又提及，鄒家成、林卓廷涉另案，審期或與本案相撞。他稱，本案將優先處理，屆時辯方可再向首席區域法院法官及總裁判官索取指示。翻查資料，鄒家成涉及七一衝擊立法會案，明年5月29日開審，料需時44天；林卓廷則涉違反《立法會權力及特權條例》及7．21暴動案，兩案分別於明年3月20至24日審訊，以及明年3月27日開審，料為期25天。

被告何桂藍擬傳召專家證人解釋立法會的功能，以反駁控方證人、行政會議成員及新民黨主席葉劉淑儀的證供，何的代表律師Trevor Beel昨稱，決定不傳召專家證人，其辯方案情可減至兩日。

17名被告依次為吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、林景楠、柯耀林、李予信、余慧明。

【案件編號：HCCC 69/22】

（港區國安法）