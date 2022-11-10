黎智英勾結案聘海外大律師 律政司上訴失敗 准英御狀接案 官：利國安法發展

律政司研判辭決定跟進行動

黎智英被控串謀勾結外國勢力等罪，為首宗根據國安法第29（4）條起訴的案件。黎提出「專案認許」申請聘用英國御用大律師Tim Owen抗辯，高院首席法官潘兆初今年10月批准申請，律政司不服上訴。上訴庭3名法官考慮各方書面陳辭後駁回上訴，律政司須付訟費。律政司回覆本報查詢表示，正研究判辭，以決定跟進行動。

律政司質疑沒考慮國安法獨特背景

上訴庭不同意獨特背景可凌駕公眾利益

律政司早前質疑，潘官沒有考慮國安法在獨特背景下生效，與中央政府及香港的社會、政治及憲法背景有密不可分的聯繫，指潘官法律上犯錯。律政司力陳，國安法的起草工作以中央的意識形態為主導，人大常委會保留最終解釋權，惟Tim Owen不具備國安法立法背景及相關知識，無法為審訊提供重要協助，亦不能帶來獨特的思考角度。

上訴庭反駁，稱潘官在公共法領域的經驗豐富，曾經審理「唐英傑案」及「馬俊文案」等國安法案件，上訴庭相信潘官衡量過國安法的獨特之處，亦熟悉如何解讀國安法條文。上訴庭表明不認同律政司一方的說法，即如果國安法的獨特背景如此重要，可以凌駕於公眾利益等因素，並指若順着這個邏輯，海外律師一般都不可以接手國安法案件。

判辭提及，本案審訊將探討言論自由的界線，律政司質疑海外法學理論（jurisprudence）提供的參考價值有限。上訴庭表示，人權自由具有國際法的層面，加上國安法第4條列明，維護國安應當依法保護居民的自由，海外法例或者可以協助法庭。

律政司提出另一論點涉及語言問題，指國安法官方語言是中文，英文版本僅供參考，海外律師未必掌握國安法的特殊之處。不過，上訴庭指特首已委任不諳中文的法官擔任國安法「指定法官」，現時沒有證據顯示，由懂得中文的大律師處理國安法案件最為妥當。此外，律政司沒有提過本案開審後，國安法的中文版本會成為爭議，故語言問題並非重要因素。

上訴庭：港法院應採納國際司法標準

上訴庭最後強調，國安法於2020年6月生效，法例實施初期，本港法學理論應該以堅實的基礎發展，反映本港堅守法治，並採用國際間的司法標準，「有卓越的法學家為國安法的法學作出貢獻，顯然符合公眾利益」。上訴庭引述法學泰斗、前非常任法官梅師賢（Anthony Mason）的文章，表示香港的國際聲譽取決於法院地位，香港法院應該採納國際所用的司法標準，正如國安法第5條確立了法治原則，梅師賢的看法「在這個時代仍然站得住腳」。

【案件編號：CACV425/22】

明報記者

（港區國安法）

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