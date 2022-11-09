居屋「樓王」單位 北角驥華苑呎價1.1萬新高

6.2萬上車 啟德啟欣苑最低售124.3萬

今期港島市區盤、鄰近北角港鐵站的驥華苑共248伙，實用面積約280至457平方呎，售價約248萬至531萬元，32樓7室為該盤售價最高，實用457呎，售530.95萬元，為居屋復售以來首現破萬呎價。根據售樓書，該單位間隔四正，料可享海景。另一市區盤啟德啟欣苑，呎價最高單位為B座39樓15室，呎價1.07萬元。

今期供應最多為推售3300伙的東涌裕雅苑，售價約由130萬至355萬元，設A至F座，呎價4680至6388元不等；根據售樓書，B座高層部分單位或望見海景，屋苑配套包括草地及兒童遊樂區等。

共推8926伙 東涌裕雅苑3300伙最多

除新屋苑外，房委會亦推出15個因撤銷買賣協議而重售的居屋單位，以及27個因撤銷買賣協議而重售的房協資助出售單位。

此外，本港近期受美國加息影響，港銀亦跟隨，將增加業主供樓開支。中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量稱，以今期「樓王」單位為例，若白表兩人申請者付10%首期，仍須向銀行借貸近500萬元，假設還款期為30年，料受加息影響，按息約3厘，估計每年要額外多付5萬，即每月約多付4100元，對一般家庭壓力甚大。按銀行利息計算機計算，如貸款500萬、年息3厘，每月還款2.1萬，而二人白表家庭入息上限6.6萬計，還款佔入息比率約32％。

房委會資助房屋小組主席黃碧如認為，加息對揀樓者影響不大，她相信揀樓者會先審視經濟及還款能力，才選擇購入居屋；又指私樓樓價仍高企，與居屋價格有一定距離，相信居屋有吸引力，價格對比同區單位亦合理，故有信心單位可全數售出。

公屋聯會總幹事招國偉料驥華苑及啟欣苑最早售罄。他指驥華苑最貴單位呎價為歷年新高，因選址交通非常便利、有海景及鄰近豪宅，價格仍屬合理。此外，啟欣苑部分細單位不足200平方呎，招指因該區發展逐步成熟，料亦會受白表者歡迎。