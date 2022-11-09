國安公署5億購九龍半山洋房 呎價7萬 經費中央承擔 黎棟國：不涉特區公帑

資料顯示，嘉里（0683）旗下九龍半山龍駒道緹山，上月招標售出項目面積最大的別墅1號，實用面積7171平方呎；採5房5套間隔，另設691呎平台、5014呎花園、1306呎天台及3個車位，成交價5.08億元，折合呎價70,841元，買家名義為中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署。

緹山別墅1號 逾7000平方呎

九龍一手屋苑式洋房新高價

今次料為國安公署首度在港入市，成交價除創項目新高之外，亦為2013年一手住宅銷售條例生效後，九龍區一手屋苑式洋房新高；買家採60天成交期，並享「首3年保修」優惠。本報向發展商嘉里查詢，對方稱不回應。翻查資料，緹山的最高呎價逾10萬元；過去曾有政商界名人購入緹山物業，今年5月全國政協委員、理工大學校董會主席林大輝以2.275億元購入4房4套連工人房間隔單位。

林大輝年中2.2億元購緹山單位

根據《港區國安法》第5章51條，國安公署的經費由中央財政保障。

特區政府前年撥80億元作維護國安開支，去年財政司長辦公室向立法會提交文件指出，該80億撥款包括薪酬及津貼、專門服務聘用費用、租金、其他營運和行政支出等經常開支，亦包括小型建築工程、專門設備、系統設置、機械等非經常開支，但不涉任何駐港國安公署的經費。黎棟國表示，國安公署為中央駐港機構，其經費由中央承擔，「按常理不會用特區的公帑」。

根據《印花稅條例》第41（1）條，中央人民政府、香港特區政府、公職人員法團或以公職人員身分行事的任何人，均毋須負法律責任繳付任何文書可予徵收的印花稅，因此國安公署在港買樓，料亦獲豁免繳納相關印花稅。

學者料作官邸 「外國領館亦常入市」

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，內地部門入市並非「炒樓」，故與樓市調整等市場因素無關。他指外國領事館亦經常在港入市，國安公署是次購入豪宅，料作為該署高官官邸或內地官員來港時的住處及工作場所。

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