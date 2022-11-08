林卓廷許智峯逼删照片案 控方：近50人包圍事主

男被告林卓廷及曾焌熙被控「作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為」，曾被控非法集結。女被告鍾凱研另被控不誠實意圖取用電腦及刑事損壞。

指有被告問「啲相值錢過命？」

控方開案陳辭稱，數百人2019年7月6日參加「光復屯門公園」遊行，目的是投訴有女子在屯門公園唱歌，造成噪音，男子X有份參與遊行。當晚7時，X看到示威者包圍辱罵一女子，有人欲上前踢該女子。X見狀阻止，惹怒其中一名女示威者，對方一直尾隨X。

晚上9時，X獨自步行至屯門警署外，女示威者呼喚近50人包圍X。眾人群情洶湧，指稱X曾拍攝七一警總示威的照片，其間林卓廷要求X刪去照片，許智峯追問X為何拍攝。曾焌熙表明「我𠵱家話畀你聽，啲相你再唔剷，啲相係咪值錢過你條命呢？」鍾凱研則要X交出手機。

不久，有人表示給予X 10秒時間，若未交出手機便「不客氣」。X拒絕，遭多人拳打腳踢，其間有人將X手機交予鍾凱研。鍾與許智峯一同查看手機，許向示威者轉述手機內容。鍾發現手機內有2019年七一立法會示威的照片，隨即刪去。後來警員到場，X藉此取回手機，驗傷發現頭部及右肩觸痛。

雙方同意事實稱未檢照片 難斷存在

雙方同意事實稱，警方無法從X的手機檢取相關照片和影片，無法斷定有關照片有否存在，抑或已被刪除。控方在庭上表示，稍後播放的傳媒片段拍到X容貌，屆時將調整熒幕角度，以免公眾認出X。

【案件編號：DCCC 958/20】

（反修例風暴）