8．31控方開案：示威者挑釁攻擊乘客

3名被告簡梓濱、連俊雄及卓嘉豪分別被控暴動、非法集結、刑事損壞、襲擊他人致造成身體傷害、普通襲擊罪及搶劫罪。控方開案陳辭稱，示威者晚上10時在旺角堵路，導致交通受阻，及後湧入旺角站破壞閉路電視等設施，構成第一次暴動。被告連俊雄涉拉開彈叉，射向已破損的玻璃窗。

指被告射彈叉擲傘惹仿效

至於第二次暴動，控方指稱於太子站內發生。控方表示，涉事列車晚上10時42分由旺角站駛至太子站，示威者在月台挑釁和威嚇車內乘客，並衝入車廂以長棍襲擊事主X和Y。連俊雄曾以彈叉射X，卓嘉豪則衝向車門，向車廂乘客投擲一把破爛雨傘，引起示威者仿效。

時任車站經理張欣宇：睹示威者毁設施

控方表示，另一事主Z以手機拍攝情况時，遭示威者搶去手機。Z嘗試拿回手機，卓嘉豪與其他人涉在旁阻止和推撞，Z最終被劫去手機。Z驗傷發現右手無名指變形及指骨損傷，須用固定夾板。

控方讀出張欣宇書面供辭，張2011年入職港鐵，案發時任職油尖旺分組車站經理。張稱當晚便裝當值，從閉路電視及新聞片段目睹示威者破壞港鐵設施，於是前往旺角站視察，「無人發現我是港鐵職員」。張跟隨黑衣人登上涉事列車，發現太子站幕門玻璃被打破，後來見到防暴警員協助疏散群眾。

車長：黑衣人堵門 車廂疑打鬥飄白煙

時任港鐵車長鄭榮柱供稱，所駕列車當晚10時30分到旺角站，約20名蒙面黑衣人上車，部分人擋住車門，並揚言等候其他人上車。列車10時37分駛至太子站，鄭目睹黑衣人向車廂大叫，懷疑有人打架，情况混亂，更有白煙從車卡飄出。鄭開啟駕駛室後方逃生門時，看見兩名防暴警，車廂地上有滅火筒和泡沫，車廂大部分人身穿反光衣，無人受傷或卧地。鄭其後按控制室指示，「清客」及開車返回車廠。審訊今續。

【案件編號：DCCC 737/20】

明報記者

（反修例風暴）