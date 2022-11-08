蔡稱無悔無愧 憂其他行業同墮法網 擴查冊用途 議員或提案討論

呂秉權：平衡知情權私隱問題未解

蔡玉玲又稱，判辭肯定了她查冊是出於良好動機，但在2019年10月前，新聞工作者可列明為「新聞活動」而查冊，「根本不會跌入虛假陳述的陷阱」；如今法庭的裁決將查冊範圍「收到好窄」，或影響新聞業界一直行之有效的查冊制度，窒礙其監察功能，日後商業投資者查冊亦有可能墮入法網，強調整個社會的資訊是否流通，不單是新聞業界的利益，更涉及整個社會的公眾利益。

浸大新聞系高級講師呂秉權表示，法官只能在狹窄的條文下裁決，故案件上訴遭駁回屬預料之內，惟背後如何平衡公眾知情權與私隱保障的問題未有解決。他認為當初政府以私隱和「起底」等爭議收窄查冊用途，在現時行政和立法互相合作大於互相制衡的機制下，除非政府主動提出修例，否則擴大查冊用途有難度。

李鎮強稱擴查冊助營商

自由黨立法會議員李鎮強稱，除了會計業外，貿易、金融等相關行業都會經常查冊，例如在雙方合作前會先了解對方公司成立背景和成員等，以增信用度（credibility），同時減低營商風險。他稱，明白坊間對私隱度的關注，惟從營商角度而言，當然期望「長做長有」，而更多參考資訊將有助增加合作雙方的信任程度；又稱若擴大查冊範圍有助營商，不排除日後在議會提出議案討論。

工傷組織：查冊難 資訊不足礙索償

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文說，建築工人有時面對「判上判」的情况，一旦發生工業意外，家屬可透過查冊找到分判商負責人身分，「如果查冊渠道減少，家屬無法拿到足夠資料，追討賠償可能更困難」。

（反修例風暴）