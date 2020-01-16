查冊虛假陳述罪成 蔡玉玲上訴駁回 「良好動機非辯護理由」 官：擴記者權利 唯諮詢立法

蔡：上訴終院與否需商討

蔡玉玲對裁決感失望，她需與法律團隊商討會否上訴至終審法院。運輸署表示認同原審裁判官的定罪裁決，會繼續沿用現行做法處理發出車輛登記細節證明書的申請，亦會不時檢視相關安排。

對於上訴方陳辭指《基本法》及《人權法》均保障言論及新聞自由，加上公眾在不同情况下需合理地獲取車輛登記冊的資料，法庭須廣義解讀「其他有關交通及運輸事宜」所指含意；法官在判辭中同意，政府應提高施政透明度，惟「便利資訊流通」及「促進新聞自由」不屬運輸署長的責權範圍，也不屬運輸及物流局收集市民個人資料的目的，反之保障市民私隱是局方的必要考慮。

疑車載武器「事涉運輸」 官不接納

不過法官指出，問題關鍵在於署長在現行法律框架、未取得當事人同意情况下，能否合法及恰當地向申請人供給別人的登記資料；雖然《個人資料（私隱）條例》第61條是有關新聞活動的豁免條款，但並不關乎賦權新聞界查閱別人的個人資料，並認為運輸署在行使《條例》中賦予的權力及履行其職責時，也必須顧及車主個人私隱。法官認為，若要擴大新聞工作者或其他人士查閱車輛登記冊上資料的權利，「唯有透過公開諮詢及討論，以立法解決」。

本案另一爭議為，署方是否必須向申請人提供查冊資料，法官稱，控罪的立法意圖不可能是讓人「濫用」資料，署長有責任先了解申請人用途，故公眾查冊的權利並非絕對。

至於上訴方稱，上訴人發現7．21當日涉案車輛疑運載武器，查冊目的與「其他有關交通及運輸事宜」相關，法官批評說法過於牽強，雖然不否定「上訴人是本着良好的動機索取資料」，但正如原審裁判官所指，良好動機不是辯護理由，上訴人為採訪報道及製作節目而查冊，均與「其他有關交通及運輸事宜」無關；且表格上只有3個選項，上訴人填寫後曾聲明確保資料屬實，可見她是明知而作出在要項上虛假的陳述。

【案件編號：HCMA 236/21】

（反修例風暴）