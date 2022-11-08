收千頁新文件 立場方將申終止聆訊 需時處理或影響盤問方向 林紹桐准保釋

倘申請遭拒 下月19日續審

3名被告依次為Best Pencil （Hong Kong） Limited、鍾沛權（被捕時52歲）及林紹桐（被捕時34歲），同被控一項串謀發布或複製煽動刊物罪。獲准保釋的林紹桐要交出合共10萬元現金及人事擔保，並須遵守不得作出危害國安行為等多項條件。同時，郭官批准解除俗稱「9P」的不准報道保釋聆訊限制。

辯方指警口供有出入 或需重召證人

代表控方的署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟昨甫開庭稱，在上周取得新增的截圖文件，而指示擷取立場網站的警方國安處偵緝高級督察盧健賢已錄取口供，預料雙方需時處理新證物，審期會超出20日。

辯方資深大律師余若薇表示，取得所有截圖後，仍須向被告索取指示，而新文件或影響盤問方向；而且在初步閱讀盧健賢的口供後，發現與先前作供的國安處警員有出入，須取回早前幾天審訊的謄本參考，有可能要重召證人，或傳召盧健賢和另一陳姓警員作供，要求暫停審訊。

辯方準備向法庭申請永久終止聆訊，指新增文件多，惟兩名被告皆在獄中，律師探訪索取指示有難度，希望申請批准至少有一名被告（即林紹桐）保釋，以便辯方處理永久終止聆訊申請。辯方強調現時的狀况並非辯方責任，反而是控方違反檢控指引及審前覆核時的指示，沒有在7日內交出所有涉案資料，「估唔到開咗案先有咁嘅進展」。基於這特別情况，辯方冀批准林紹桐保釋，以確保審訊公平。

指林履職時 僅涉兩案件文章

余稱，涉案17篇文章中，有15篇發布時，林的健康欠佳，一年內請了逾60天病假，僅有兩篇是在林去年11月署任總編輯時發布；首篇是中大衝突兩周年的專題報道，雖然控方指控文章不盡不實，但林當時在警方發信投訴後，有仔細確認內容屬實，並核對其他傳媒的報道，才決定不把文章下架；另一篇則報道前支聯會副主席鄒幸彤獲頒「中國傑出民主人士獎」的文章，僅引述鄒在facebook的得獎感言，其他傳媒的報道亦有引述同一則帖文。

余若薇續說，林紹桐患有免疫系統失調及地中海貧血症，前年起須換血及接受標靶治療，因還押已錯過今年6月的覆診，亦不能注射新冠疫苗，加上收押所衛生情况較差，染疫風險高；辯方亦冀法庭考慮林原本是家中經濟支柱，需照顧妻子及兩歲的女兒，且要供養父母。

郭官聽罷陳辭，同意在還押期間準備申請永久終止聆訊有困難，考慮案件須盡快處理，加上此突發情况明顯與被告無關，故批准保釋。在雙方討論保釋條件時，辯方透露林妻是兼職文職人員，交出10萬元保釋金已是極限，郭官聞言稱「立場收入2019年突然多咗10倍」，辯方則回應林的薪金沒有因此改變，報稅文件顯示他任職時月入數萬元，並不富裕。

【案件編號：DCCC 265/22】

明報記者

（立場新聞案）

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