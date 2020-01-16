幼兒復必泰370宗預約 半歲至4歲兩針率10.78%

根據政府新冠疫苗網站，截至昨晚8時，共有19,594名半歲至4歲幼兒接種首劑科興疫苗，接種率為18.84%，第二針接種率則為10.78%。

昨增4988宗新冠個案 多13患者亡

本地疫情方面，昨公布單日新增4988宗新冠陽性個案，其中4593宗屬本地感染，其餘395宗為輸入個案。至於院舍疫情，再多3間安老院舍呈報9名院友和兩名員工染疫，共65名院友被列為密切接觸者。殘疾院舍亦多5間呈報5名院友染疫，共20名院友被列為密切接觸者。

醫管局昨呈報多13名患者死亡，分別為9男4女，年齡介乎50至90歲，其中3人來自院舍；死者當中有5人曾接種3劑新冠疫苗，4人曾打兩針，其餘4人則沒有疫苗接種紀錄。

另外，政府早前公布明日（8日）起前往社區檢測中心或檢測站接受核酸檢測，必須網上預約或使用「安心出行」的「檢測登記碼」，方可繼續接受免費檢測，當日起免費檢測亦會由現時採集混合拭子樣本，改為採集咽喉拭子樣本。醫衛局昨提醒，使用檢測登記碼可替代工作人員人手輸入資料的登記程序，免卻市民每次重新登記和等候時間，亦能減少與工作人員接觸。至於年滿65歲長者等獲豁免使用「安心出行」者，則毋須預約或使用檢測登記碼，仍可繼續免費檢測。

（新冠疫情）