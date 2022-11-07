稱不該標籤天災人禍 第五波慘况可提港人居安思危

陳肇始在本報專訪中憶述，抗疫時面對「好多第一次」，亦見盡超乎想像的震撼場面。今年初公營醫療體系瀕臨崩潰，急症室首當其衝，病人於寒天下在戶外苦候、醫護忙碌照料病人的畫面，陳肇始想起當時目睹這些景象感到非常傷心，惟「傷心只係一個感受」，作為食衛局長要及時思考應對方案，「老人家唔可以喺外面咁凍，點都要搵一個辦法、搵一個地方裝住佢哋，但係醫管局冇位喎，已經冇辦法喎」，遂構思在多個體育館開設暫託中心，加快病牀流轉。

睹醫院慘况傷心 要及時思考應對

院舍相繼失守、死亡數字高企，第五波的亂象是否政府應對失據造成的「人禍」？陳肇始認為病毒轉變非人可控制，「我又唔覺得係要將佢（新冠疫情）label（標籤）做咩天災、人禍」，但她指從中學會「更worse（壞）嘅情况隨時會發生」。

社會邁復常 順境時亦要準備應變

近日新增陽性個案在5000宗徘徊、社會逐漸邁向復常，她呼籲大眾要居安思危，「at good times（順境時）都要做番好呢啲嘢，唔好話唔急就唔做」，除政府及早準備應變配套，有需要時可立即啟動，亦要做好預防，高風險的市民應在冬季前接種新冠和流感疫苗。

（新冠疫情）