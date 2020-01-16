憶落區落淚 入食衛局「似讀咗兩個PhD」 卸任前立會哽咽 因「想起與同事不眠不休抗疫」

對食物科陌生 落區視察感有人「好惡」

陳肇始曾任港大醫學院助理院長，2012年出任食衛局副局長，2017年升任局長。她相信當日若在學術方面繼續發展，人生會截然不同。回顧公僕生涯，陳形容「好困難，好似讀咗兩個PhD咁」，困難在於要從學者轉為問責官員，亦要處理對她來說「完全嶄新」的食物科。她提到往街市視察時見到蛇蟲鼠蟻，與地區人士、販商等交手時，不禁哽咽落淚，「以前唔會有呢個機會，真係好困難，去骨灰龕，（啲人）真係好惡、好反對，但係呢個係為市民好嘛」。

稱疫情打亂上任時基層醫療計劃

陳肇始5年前在任命記者會上，聲言要制定長遠醫療政策、大力推動基層醫療，5年後她形容推動中醫藥發展、處理醫護人手等問題是其「最大心願」，無奈疫情打亂計劃，原擬任內推出的「基層醫療健康發展藍圖」要押後。

既要管理相對陌生的食物科，又要處理突如其來的疫情，究竟有否完成當日目標、有否抱憾？她自評「都算係咁樣」，例如在18區設地區康健中心或康健站、首將吸煙率降至單位數，並增加「特別註冊制度」引入非本地培訓醫生，相關政策更在今屆政府得以延續，對此感到欣慰。

她兩度形容疫情對本港以至全世界都是一場「不可避免的考驗」，從中有深刻體會。她6月底最後一次以官員身分出席立法會大會後，在鏡頭前向林鄭月娥等人致謝時多次哽咽。被問到當時在想什麼、任內是否有不愉快，她解釋稱，當時並非因為某一件事流淚，只是憶起抗疫期間新政策不斷推出、同事每天不眠不休處理大量工作及開會，種種畫面交織腦海，「好多感情抒發」。說到這裏，她的眼淚再度奪眶而出。

重執教鞭 任公職否「現計劃差唔多都夠做」

陳肇始卸任局長後重返港大執教鞭，現為護理學院教授，在研究、教學各方面有不同計劃，包括與等了她10年的研究團隊做控煙及長新冠等研究、培訓下一代護士。就讀哈佛大學、曾任世衛顧問的她上周末亦離港重啓「學術聯繫（academic ties）」。至於會否考慮出任公職，陳肇始笑言現有計劃「差唔多都夠做」，但重申只要可令市民更健康，「做乜嘢都唔緊要，或者喺咩崗位我都會盡力做」。

（新冠疫情）