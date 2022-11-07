稱有準備 陳肇始：低估第五波數字 應否致歉「無謂糾纏」 認同須檢討以應對新傳染病

明報記者 張逸羲、何珮瑚

住院日數 抗第五波初期沿用舊模式

本港抗疫首兩年在嚴密防控下，未釀成大爆發，單日個案數字最多僅149宗，並曾於去年5月起社區基本「清零」。直至Omicron襲港，本港去年除夕掀起第五波疫情序幕，單是今年頭3個月便錄得逾110萬人檢測陽性，全港逾九成安老及殘疾院舍爆疫，更有本地大學推算當時全港達400萬人已染疫，而截至4月下旬，染疫後死亡數字突破9000宗。

前食衛局長陳肇始在訪問中稱，當局在頭四波疫情中，安排所有患者不論有否症狀均要住院14天，當時已有病人要在家中等候送院，而處理第五波初期沿用同一模式，「（病人）就算好精神都要留夠14日」，導致公立醫院牀位流轉嚴重擠塞，加上院舍難接回出院院友，最終公院動用一半牀位仍無法全盤接收新症，令病人要在急症室外苦等。

早構思在家檢疫 數字仍超負荷

「唔係話應變有問題，就等於準備唔好」

儘管如此，她認為政府並非準備不足。她指政府於第五波前已憂慮下一波爆發，「逢冬天都比較擔心，因為virus（病毒）比較活躍」，故她去年底親自檢視牀位是否足夠；政府亦有考慮Omicron傳播力強、重症較少的特性，早構思密切接觸者在家檢疫，亦預想若單日個案突破某個水平，便啟動在家隔離，「當然唔係去到『分層分流』咁細緻，但整體概念第五波前已有準備」。

然而，陳肇始承認第五波個案數字令政府大失預算，「就算準備咗都係超乎負荷」，需啟動應變策略，「（應對）傳染病係（需要）一個prepareness and response（準備與應變）……你話點樣先係足夠準備，當刻我哋都覺得最足夠，但係去到一個情况可能都唔足夠就要應變」。她強調應變永遠趕不及疫情變化，「唔係話應變有問題，就等於準備唔好」，惟認同病房流轉和調動可更靈活，故後來設立暫託中心和更善用亞博館，亦啟動多間定點醫院，加快騰空病牀。

指院舍打針毋須家屬同意可提早做

另一可改善之處，她認為是院舍打針工作。她憶述即使最初做大量解說，仍有院友家人有疑慮，當局後來採取較進取策略，經醫生判斷後可毋須取得家屬同意便替院友打針。她認為有關措施可提早做，為院友提供更大保障。

信「同事不眠不休市民完全配合」亦難控疫

時任特首林鄭月娥曾說，相信現屆政府會認真處理成立獨立調查委員會，全面檢討第五波疫情，包括各部門銜接問題。陳肇始稱「不在其位，不謀其政」，但認同一定要檢討，令政府應對下一次大型新發傳染病爆發時能更到位。至於有否覺得部門協調出問題，她沒正面回應，稱不同部門着眼點有異，食衛局着眼於管控疫情，並由特首指揮。

被問到上屆政府應否向市民和死者家屬致歉，她強調整個政府盡了最大努力處理，相信即使同事不眠不休、市民完全配合，都不能夠控制疫情發展，「所以無謂糾纏於呢個問題，而係要向前看」。

會否獨立調查檢討第五波抗疫

政府：港「活起來」正是適時應變成果

本報向政府查詢會否成立獨立調查委員會及有否檢討第五波疫情初期工作，政府發言人回覆稱，本屆政府上任後為更有效應對疫情，成立由特首監督的「應對疫情指導及協調組」，連月亦推出多項以風險管理為本和精準抗疫的措施。發言人強調，近日多項國際盛事回歸，盡顯本港「活起來、動起來」的活力和動力，正是政府持續總結經驗、適時應變的防疫工作成果。

（新冠疫情）

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