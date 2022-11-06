燒烤場重開 首周末爆滿 部分未解封要輪候數小時 市民形容「多餘」

康文署：確保1.5米距離

燒烤場上周四起重開，有巿民向本報表示，當日到位於港島大浪灣旁邊的燒烤區，發現13個爐只開了3個。康文署昨回覆本報查詢表示，部分燒烤場會因應場地實際情况封閉部分燒烤爐，以確保每組燒烤爐及其桌椅之間保持1.5米距離。

本報記者昨午前往獅子山郊野公園的燒烤場，見場內有開放的燒烤爐全已佔用，與大浪灣旁的燒烤區情况一樣，26個爐當中有10個燒烤爐未解封，絕大部分開放的燒烤爐之間都隔着一個封閉的燒烤爐，開放與封閉的燒烤爐如梅花間竹般相隔。

居於黃大仙的陳小姐與兩位朋友昨日購買了約700元食材，在下午4時到達獅子山燒烤場，但等候將近3小時仍然未有座位及爐可用，「預計要等到七八點，因為人多，要等下一輪」。她又指平日要上班，只能在周末來燒烤，稱下次會提前到場霸位。

批政府太遲開放 要「報復式燒烤」

居於竹園的陳小姐則在下午2時帶同一家大細到場，她指預備了8人份量食材，花逾2000元。問及燒烤場重開有何意見，她批評政府行動過慢，「這麼遲才開，根本沒有這個（圍封）需要」，還說日後要「報復式燒烤」。她亦認為近半燒烤爐被封，對市民造成很大影響，「許多人見沒有位置失望離開」，形容政府做法「多餘」。她又稱全家以往都會去露營，希望政府能盡快解封營地。

明報記者

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