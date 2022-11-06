稱院舍長者變吽哣 林正財倡閉環外出

醫生：應限接種高院舍參與

呼吸系統專科醫生梁子超表示，若社會要邁向復常，院舍長者應盡可能恢復正常社交活動，贊同當局可先安排以「團進團出」讓院舍長者外出，惟外出後有帶病毒回院舍的風險，應只限3針接種率高的院舍參與。

現時衛生防護中心指引列明，院友如非必要不應離開院舍。林正財昨向本報表示，在疫情前安老院舍就如家庭般，有不少活動，間中亦有義工探訪，惟疫情爆發後長者除了覆診，甚少機會外出，生活「吽哣（納悶）」。他又表示，由於長者與外界接觸減少，部分有認知障礙的長者認知能力因而退步，有抑鬱症的長者情緒亦轉差。

林表示，現時有部分院舍會帶院友去「遊車河」，但他認為應容許長者「去大公園、郊外」，讓長者呼吸新鮮空氣。他建議社署可列明清晰要求，包括司機及義工要接受檢測、活動期間不會接觸外人、除口罩時有員工在旁觀察，確保不會暴露於感染風險。他建議，若家屬有意同行，可以義工身分參與活動，同時要滿足指定的檢測要求。用膳方面，他建議可先容許在戶外空曠地方野餐，下一步再放寬讓長者到有包廂的餐廳用膳。

業界：社會鬆綁 長者倘受限或生怨

本身是安老院舍營運者的安老服務協會執委李輝表示，長者在院舍有留意電視新聞，知道社會上已有不少防疫措施放寬，例如食肆可12人一枱，若外出繼續受限，「一定會累積怨言」，員工亦要作更多解說及情緒支援，令壓力增加。她表示，因社署未有公布任何外出活動指引，因此營運者傾向保守，不會主動安排外出活動，以免一旦有感染，或要面對家人壓力。李輝認為社署可訂明準則讓業界掌握，包括長者在滿足哪些條件下可以外出活動。

（新冠疫情）