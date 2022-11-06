今「黃轉藍」獲包廂睇波 南非客：短期不再來

欖總稱「示好」 重申應了解限制

文體旅局昨回覆查詢稱，前日有9人因持黃碼，七欖主辦單位未能讓他們入場觀看賽事，其中5人昨已轉為藍碼，另4人今轉為藍碼，能入場觀賽；局方已向主辦單位了解，昨未收到有其他黃碼者未能入場。

麥偉彬回覆本報查詢時承認曾聯絡Renier，明白他們遠道而來，故會安排全日包廂示好（as a nice gesture）。他重申遊客需承擔個人責任，到其他地方旅遊應了解當地防疫限制，而欖總網站亦清楚提醒入場觀眾相關要求。至於會否安排首兩日門票退款，他說有待與相關遊客了解再決定。

稱0+3不便 兩日食快餐店外賣

上周四（3日）抵港的Renier說，麥偉彬昨以短訊聯絡他，詢問他們一行四人何時轉藍碼，他預料今早會轉藍碼；由於前日起一連兩日均未能觀賽，他引述麥偉彬的短訊稱會安排退款，並準備貴賓入場券和包廂款待（union box with hospitality）。他認為至少是次來港有些得着，期望南非隊能晉身決賽，令進場觀賽更具意義。

Renier透露昨乘坐山頂纜車和到山頂逛逛，由於黃碼者不能進餐廳，他說這兩天只能購買麥當勞和肯德基等快餐，在街上找空曠位置進食，認為「0+3」對遊客不便。至於日後會否再來港旅遊，他說短期內不會，至少等到所有入境限制放寬再考慮。他說昨晚會早點入睡，作為漫威影迷的他期望除觀賽外，亦能到迪士尼樂園遊玩，填補首日未能入場的遺憾。

高官入場除口罩與觀眾碰杯

政務司副司長卓永興和財政司副司長黃偉綸昨相約入場觀看港隊對新西蘭賽事，facebook照片顯示二人均無戴口罩，手拿飲品，並與觀眾碰杯。對於闊別3年的賽事復辦，黃說「象徵香港已進一步回復正常」；卓則形容本港近日盛事連連，展示本港「國際化、吸引力、多彩多姿和舉辦盛事」強大優勢。運輸及物流局長林世雄亦和副局長廖振新到場，形容是次賽事向世界再次展示本港在極具挑戰下籌辦大型體育活動的能力。美國駐港澳總領事梅儒瑞及澳洲駐港澳總領事華怡德亦分別在昨日及前日觀賽。

（新冠疫情）