黃碼客研「團進團出」閉環入場所 楊潤雄：現「多了要求」旅客卻步 醫生：人少「唔使驚」

「0＋3」入境政策實施一個多月，楊潤雄昨在now節目《大鳴大放》稱，入境限制放寬後訪港旅客上升，惟比起以往仍「差很遠」，承認現行防疫措施對入境旅客「多了一些要求」，令人卻步，雖暫未有實施「0+0」確實日期，但相信進一步放寬時遊客數目會上升，當局正考慮旅遊界提出的「團進團出」方案。

列逾百指定景點 導遊會驗核酸

旅界交方案兩周 稱當局未表態

旅遊業議會主席徐王美倫向本報表示，約兩周前已向旅遊事務署提交具體方案，容許入境旅行團於抵港首3天「黃碼」期間到訪指定景點及食肆，導遊及司機帶團後須做核酸檢測及與旅客分開進食等，又透露現時已有數十間餐廳表示有興趣接待「團進團出」旅行團。

不過，徐王美倫稱旅遊事務署仍未就方案作初步表態，形容只是「業界單向提出意見」，冀月中有進一步消息。她估計若當局堅持繼續黃碼政策，即使可團進團出，仍不會有太多旅客參加，議會亦沒提出為每日入境團設限額。她又稱，擬議景點名單有過百個，包括主題公園、博物館等，估計當局或以傳播風險為由篩走部分室內景點，料最終可行景點只餘數十個，會嘗試約見當局表達意見。

議員：抵港頻檢測 縱撤黃碼難吸客

旅遊界立法會議員姚柏良昨在商台《政經星期六》稱，外界有錯覺認為「0+3」實施後本港旅遊業會復蘇，但事實是提振作用有限，近八成旅行社業務僅恢復疫前一成或以下，業界靠本地客無法生存，冀當局在實施「0＋0」前容許團進團出。他說，黃碼者可上班上學，但黃碼旅客即使戴口罩亦不能參觀博物館、參與會議等，並不合理，形容黃碼機制已過時。他亦建議當局檢視抵港者核酸檢測安排，憂慮如要求抵港後做多次檢測，即使取消黃碼及容許團進團出，仍難說服旅客來港。

許樹昌：七欖「好試點」 倘沒反彈可放寬

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在商台《政經星期六》亦認同團進團出可行，稱現時「0+3」對遊客吸引力不大，近日接連舉辦金融峰會及七人欖球賽，尤其七欖容許飲食是很好的試點，若接待兩萬多人都沒引起疫情反彈，可考慮進一步放寬社交距離及其他活動的防疫限制。在剛結束的國際金融領袖投資峰會，持黃碼嘉賓可有條件出席活動，被問到本港對旅客是否亦可同樣放寬，許稱如政府接受新冠是「風土病」、本地維持「輕症多、重症少」及高疫苗接種率，相信政府自然會調整措施。

許又稱，「0+3」後入境人數增加，輸入個案佔整體個案比例雖增至約8%至9%，但輸入個案六成都在機場找到，而本港疫苗接種率高，且有抗病毒口服藥等，形容現時情况「幾穩陣」，措施有條件再「做鬆啲」。

至於可否取消抵港者核酸檢測，許樹昌稱核酸檢測仍有一定作用，相信政府較謹慎，冀透過核酸檢測監察變種病毒流入情况。

明報記者

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676