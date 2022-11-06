列密切接觸者無徵狀 醫護檢疫一日可上班

醫管局前日透過《防疫快訊》向員工表示，隨政府逐步恢復社交及經濟活動，加上冬季流感或令服務需求急增，在衡量感染控制及病人服務運作需求、諮詢衛生防護中心意見後，員工若被列密切接觸者，在與主管商討及衛生署解除檢疫令後，最快可於成為密切接觸者後一天上班。

員工成為密接者當日為第零日，其後第一至六日期間需於上班日每日檢測，工作時要戴呼吸器，與其他同事分開用餐時間及單獨用膳，下班後盡快回家，不應出席群體活動。《快訊》又稱若同事於接收免疫力弱病人病房工作，主管會按情况調整。

現時醫護被列作密切接觸者，最快可以在第六日返工。

醫協盼彈性執行 允員工自主選擇

醫管局表示，現時有逾九成九員工已接種3劑新冠疫苗、逾八成住院病人已接種兩劑或以上，相信不會增加感染風險。衛生署回覆本報稱，如有醫管局員工確診陽性必須立刻呈報。

凌霄志昨回覆本報查詢稱，據他早前與醫管局總部溝通，被列密切接觸者員工可按個別情况決定是否提早上班。他以部分家庭為例，家中未必有獨立廁所分隔患者及家人，如患者是小童衛生意識亦有限，期望主管級同事落實時能保留彈性，讓員工自主選擇是否提早結束檢疫令。

（新冠疫情）