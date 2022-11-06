聖保羅中一面試復辦小組討論

助理副校長黃振隆表示，學校會於2月25日面試，包括中英文對答及中文小組討論，他又提供面試貼士，包括保持自信、眼神接觸及笑容。

稱題目圍繞日常 學生可選普通話

面試方面，對答環節將有兩名教師任考官，學生需朗讀文章、看圖說話，以及分享個人生活習慣等；中文小組討論將提供簡單題目，觀察學生如何發揮自己、是否禮讓及是否參考他人意見。學生亦可選擇以普通話進行，校方會另外安排。

校長源廸恩表示，小組討論再度復辦，是因疫情緩和及社會復常，「我想只要隔得開一些，還是可以做到的」。他透露，面試題目主要圍繞學生日常生活、興趣喜好等，例如節日會做什麼、平時看的書及小學生活等。他鼓勵家長多與孩子溝通，訓練他們語言能力。他又强調，面試不是考核，不需刻意展示厲害英文單詞或句子，校方更關注如何表達情感與思想。

名額100去年接1500申請 不憂收生

校方2023/24年度招收100個校外學生，全年學費維持在41,400元；另設10個「叩門位」供中一放榜後報讀，日期為明年7月11及12日。本港近年受移民潮影響，源廸恩不擔心收生人數，稱去年接獲約1500份申請，即每15人爭一個學額。

居於沙田的劉女士昨帶兒子參加簡介會，她說聖保羅書院是目前首選，認為學費合理。她又欣賞學校歷史悠久，讚該校學生待人接物有禮貌。

校方本月26及27日將舉辦開放日，讓有興趣家長到場參觀。校內亦正興建新設施，包括新學校大門及室內暖水泳池，預計明年投入使用。

（新冠疫情）